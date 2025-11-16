Wenig überraschend erhielten die Schweizer Nati-Spieler für ihren Auftritt in der WM-Qualifikation gegen Schweden von den SRF-Abstimmenden fast durchs Band gute Noten. In den Top 3 finden sich mit Dan Ndoye, Breel Embolo und Granit Xhaka – in dieser Reihenfolge – drei der vier Torschützen.

Johan Manzambi, der in Genf für den 4:1-Schlusspunkt sorgte, taucht im Rating bewusst nicht auf, da er für eine Bewertung weniger als die erforderlichen 15 Minuten auf dem Platz stand.

Quali-Abschluss am Dienstag in Pristina Box aufklappen Box zuklappen Die Schweizer Nati hat vor dem finalen Spiel in der Gruppe B alle Trümpfe in der eigenen Hand. Auswärts gegen den Kosovo könnte sie sich eine Niederlage mit einer Differenz von bis zu 5 Toren erlauben – und wäre noch immer Gruppensieger sowie fix an der WM-Endrunde 2026 dabei.



Das WM-Quali-Spiel Kosovo vs. Schweiz übertragen wir am Dienstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei sowie in der Sport App. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr. Auf Radio SRF 3 wird der Match durchkommentiert.

Von den 13 Akteuren, die im Minimum eine Viertelstunde zum Zug kamen, erhielt keiner eine ungenügende Note. Einwechselspieler Djibril Sow wurde mit 4 von 6 möglichen Sternen am tiefsten bewertet.