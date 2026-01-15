Die Schweizer Nati hat ihr WM-Basecamp gefunden: Während des Turniers im Sommer wird das Team in San Diego logieren.

Legende: Hat sich bereits vor Ort ein Bild gemacht Nati-Trainer Murat Yakin. Freshfocus/Toto MArti

San Diego wird im kommenden Sommer zum Arbeitsort und Zuhause der Schweizer Fussball-Nati während der WM 2026. Nach sorgfältiger Prüfung habe sich der SFV bewusst für einen Standort entschieden, der Ruhe, Fokus und höchste Professionalität vereine.

Im Dezember hatte eine Delegation der Nati unter der Leitung von Trainer Murat Yakin fünf mögliche Hotel- und Trainingsstandorte in Kalifornien besucht. Am Ende fiel die Wahl wegen der Abgeschiedenheit, den Trainingsbedingungen und der kurzen Wege zum Trainingszentrum auf San Diego.

«Grosse Herausforderung»

«Eine Weltmeisterschaft ist mental wie körperlich eine grosse Herausforderung. Wir wollten einen Ort, an dem wir zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen, bestmöglich trainieren und uns voll auf unsere Aufgaben konzentrieren können», sagte Yakin.

Die Nati wird am 2. Juni in die USA reisen. Das erste Spiel findet dann 11 Tage später in San Francisco gegen Katar statt. Danach trifft die Schweiz noch auf einen unbekannten Playoff-Gewinner aus Europa in Los Angeles sowie auf Kanada in Vancouver.

