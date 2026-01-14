Fünf Monate vor dem Start zur WM 2026 spricht Murat Yakin in einem Interview unter anderem über den Umgang mit unzufriedenen Spielern.

Legende: Nicht nachtragend und immer mit einem offenen Ohr Murat Yakin Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Nationaltrainer Murat Yakin gab Keystone-SDA jüngst ein ausführliches Interview. Dabei sprach der 51-Jährige unter anderem auch über Noah Okafor und Renato Steffen, die sich in der Vergangenheit enttäuscht über Yakins Kommunikationsstil geäussert hatten.

«Ich finde es schade, wenn Unzufriedenheit über die Öffentlichkeit abgehandelt wird. Wenn das Team performt und gewinnt, kann sich ein Ergänzungsspieler ausrechnen, dass er nun etwas Geduld braucht. Und mich können die Spieler immer anrufen, wenn sie ein Gespräch wollen», sagte Yakin.

Und der Coach führte weiter aus: «Bei Renato waren beim Interview unmittelbar nach dem Spiel sicher noch Emotionen drin. Mit Noah hatte ich im EM-Jahr immer wieder Gespräche. Ich habe ihm gesagt, dass ich seine Qualitäten schätze, er aber eben auch Konkurrenz auf der Position hat.»

Okafor-Besuch in Leeds geplant

Er sei nicht nachtragend, so Yakin, und bei Okafor sei die Türe keineswegs zu: «Wir haben miteinander telefoniert und ich werde ihn demnächst in Leeds besuchen.»

WM 2026