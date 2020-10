Mit 3 Spielen innert 7 Tagen steht für die Schweizer Nati eine intensive Woche an. Obwohl der dichte Kalender unter anderen bei Remo Freuler nicht gut ankommt, versuchte Vladimir Petkovic der Situation vor dem Test gegen Kroatien in St. Gallen etwas Positives abzugewinnen.

Der Nationaltrainer denkt dabei bereits ans nächste Jahr. Dann könnten für die Nati innerhalb eines Zusammenzugs wohl jeweils 3 WM-Qualifikationsspiele auf dem Programm stehen. «Nun können wir uns bereits daran gewöhnen.» Die Schwierigkeit für ihn als Trainer bestehe darin, herauszufinden «wie oft und wie lange die Spieler ihre maximale Leistung bringen können».

Lotomba vor Debüt

Petkovic deutete ebenso wie sein kroatischer Kollege Zlatko Dalic an, dass er am Mittwoch Spielern, die in der Nationalmannschaft noch nicht oft zum Zug gekommen sind, Einsatzminuten ermöglichen wird. «Wir werden den einen oder anderen Wechsel vornehmen», so Petkovic.

Zu seinem Debüt für die Schweiz könnte Jordan Lotomba kommen. Der polyvalente Aussenverteidiger von OGC Nice hat sich durch starke Leistungen in der U21 für höhere Aufgaben empfohlen und sich nach seinem Wechsel von YB in die Ligue 1 gleich einen Stammplatz erkämpft.

Es ist extrem schwierig, gegen sie zu spielen.

Die Vorbereitung auf das Spiel wurde vom positiven Corona-Test von Rückkehrer Xherdan Shaqiri überschattet. Den widrigen Umständen zum Trotz ist die Partie gegen den WM-Finalisten, zu der 5000 Zuschauer zugelassen sind, für Petkovic keine reine Pflichtaufgabe. «Es gibt keine unwichtigen Spiele mit der Nationalmannschaft», so der Tessiner. «Wir sind sehr ambitiös und wollen das Spiel gegen Kroatien gewinnen.»

Der kroatische Trainer Dalic erwartet ein schwieriges Spiel. «Wir haben grossen Respekt vor der Schweiz. Sie sind solide, kompakt und gut organisiert. Es ist extrem schwierig, gegen sie zu spielen.»

Die mögliche Aufstellung der Schweiz gegen Kroatien:

Omlin; Cömert, Akanji, Benito; Xhaka; Lotomba, Edimilson Fernandes, Sow, Vargas; Itten, Seferovic.