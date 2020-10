Xherdan Shaqiri ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Er befindet sich in Isolation.

Bittere News für Xherdan Shaqiri: Der bald 29-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Schweizerische Fussballverband am Dienstag bekannt gab. Shaqiri wäre für die anstehenden Nati-Spiele erstmals seit Juni 2019 wieder im Aufgebot gestanden, muss nun aber in Isolation. «Für ihn sind die Länderspiele natürlich gelaufen», erklärte Nati-Arzt Martin Maleck am Dienstag.

Der Liverpool-Legionär war am Montag ins Camp der Nationalmannschaft eingerückt. Wie es hinsichtlich des Testspiels vom Mittwoch in St. Gallen gegen Kroatien nun weitergeht, ist noch nicht klar.

Uefa-Vorgaben eingehalten

Der Verband betont, dass die für Nationalteams geltenden strengen Schutzmassnahmen und Vorgaben der Uefa seit Beginn des Zusammenzugs strikte eingehalten wurden. Nun laufen mit den lokalen Gesundheitsbehörden Abklärungen über das weitere Vorgehen.

Zuvor war bekannt geworden, dass Shaqiri nun doch bei Liverpool bleibt. Diesen Fakt, der bereits seit Montagabend mit Schluss des internationalen Transferfensters klar ist, begründete er im Rahmen des Nati-Camps.