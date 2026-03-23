Legende: Ist zurück im Nationalteam Noah Okafor. Imago Images/Ryan Crockett

Noah Okafor kehrt für die beiden Testspiele gegen Deutschland und Norwegen zurück in den Kreis der Nationalmannschaft.

Der Leeds-Stürmer wird von Murat Yakin für den verletzten Filip Ugrinic nachnominiert.

Okafors letztes Nati-Aufgebot datiert vom November 2024.

Erfreuliche Tage für Noah Okafor: Am Samstag gab der 25-Jährige nach einmonatiger Verletzungspause beim 0:0 von Leeds gegen Brentford sein Comeback. Nun erhielt Okafor von Murat Yakin das Aufgebot für die Schweizer Nationalmannschaft. Dies, nachdem Filip Ugrinic verletzt Forfait erklären musste.

Langersehnte Rückkehr

2025 war Okafor von Yakin nicht berücksichtigt worden. Seinen Unmut darüber äusserte der Stürmer Anfang November in einem Interview mit The Athletic.

Letztmals für die Nati zum Einsatz kam Okafor im November 2024, als er in den beiden Nations-League-Partien gegen Serbien und in Spanien insgesamt 83 Minuten absolvierte. Sein letzter Treffer im Nationaldress liegt schon fast vier Jahre zurück.

In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob Okafor von Yakin die Chance bekommt, sich aufzudrängen. Am Freitag testet die Nati gegen Deutschland, vier Tage später folgt das Duell mit Norwegen.