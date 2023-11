Die Schweiz kann sich am Samstag in Basel für die EM-Endrunde qualifizieren. Dies gelang ihr bereits 2003 einmal.

Nachdem die Schweiz am Mittwoch gegen Israel ihre erste Chance zur EM-Qualifikation leichtfertig verspielt hat, bietet sich ihr am Samstag im St. Jakob-Park in Basel die nächste Möglichkeit. Bereits ein Punkt könnte gegen den Kosovo reichen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Nati am Rheinknie für eine EURO qualifiziert. Vor 20 Jahren gelang ihr dies bereits einmal. Unter dem damaligen Trainer Jakob «Köbi» Kuhn schlug die Schweiz am 11. Oktober 2003 Irland mit 2:0 und sicherte sich damit zum 2. Mal in ihrer Verbandsgeschichte das EM-Ticket (nach der Teilnahme am Turnier 1996 in England). Die Torschützen vor 30'000 Fans im St. Jakob-Park hiessen Hakan Yakin und Alex Frei.

In Basel seit neun Partien ungeschlagen

Ebenfalls auf dem Platz stand der aktuelle Nati-Coach Murat Yakin. Der damalige FCB-Akteur spielte in der Innenverteidigung an der Seite von Patrick Müller durch.

Generell scheint Basel ein gutes Pflaster für die Nati zu sein: Sie verlor dort keines ihrer letzten neun Länderspiele (vier Siege, fünf Unentschieden).