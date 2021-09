Legende: Muss improvisieren Murat Yakin Keystone

Mit einem verdienten 2:1-Sieg im Test gegen Griechenland ist die ersatzgeschwächte Nati in die Ära Yakin gestartet. Gegen einen Gegner, der die EURO verpasst hat und im Fifa-Ranking 34 Plätze hinter der Schweiz klassiert ist, im Frühling aber auch Spanien in Schach gehalten hat. Welche Erkenntnisse können aus der Partie in Basel gewonnen werden?

Murat Yakins treffende Analyse: «Offensiv muss man nicht gross korrigieren, aber im Spiel gegen den Ball kann man noch etwas herausholen» – so hatte der neue Nati-Coach bei Amtsantritt die Nati charakterisiert. Das trifft auch auf die Partie vom Mittwoch zu: Vorne zeigte die Nati teils gefällige Aktionen, obwohl etliche Stammspieler fehlten (Shaqiri, Embolo, Gavranovic, Xhaka) oder nach Verletzung noch im Formaufbau stecken (Seferovic). Für sie sprangen der auffällige Steven Zuber, Aufbauer Djibril Sow oder die Joker Ruben Vargas und Andi Zeqiri in die Bresche.

Hinten liess sich die Nati allerdings mehrfach übertölpeln. Beim 1:1 standen sie zu weit weg vom Gegner, zweimal wurden sie durch Pässe in die Schnittstelle ausgespielt und das bei der EM so souveräne Herausspielen bei gegnerischem Forechecking klappte nicht immer.

02:11 Video So setzten die Griechen die Schweizer Defensive unter Druck Aus Sport-Clip vom 02.09.2021. abspielen

Es kommt auf den Gegner an: «Wir schauen auf uns» – so lautete das (öffentlich bekundete) Motto unter dem früheren Nati-Coach Vladimir Petkovic. Auffällig der Kontrast zu Yakin: «Man muss auf den Gegner achten. Wieviele Spieler haben sie im Sturm? Spielen sie übers Zentrum?», sagte der Basler, der bei Halbzeit von der Dreier- zur Vierer-Abwehrkette wechselte, nach der Partie. Im Ernstkampf gegen Italien am Sonntag dürfte die Flexibilität noch wichtiger sein.

01:02 Video «Man muss auch etwas auf den Gegner achten» Aus Sport-Clip vom 01.09.2021. abspielen

Granit Xhaka, der Unverzichtbare: Der Nati-Captain musste wegen eines positiven Corona-Tests passen – das Test-Ergebnis des Mittelfeld-Regisseurs mit kosovarischem Familien-Hintergrund wurde am selben Tag bekannt, an dem die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani bei ihrem Besuch in Interlaken Kosovaren in der Schweiz aufrief, sich impfen zu lassen. Xhakas Spielverständnis fehlte der Nati gegen Griechenland, wie SRF-Experte Benjamin Huggel analysierte. Xhaka dürfte auch gegen Italien fehlen – ausser ein negativer Gegentest würde zu einem raschen Ende der Isolation führen.