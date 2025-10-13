Nach dem 0:0 in Slowenien wird von den SRF-Usern vorab die Defensive gelobt. Mit einer Ausnahme.

Für einmal konnte die Nati-Offensive nicht glänzen. Sie blieb beim 0:0 in Slowenien erstmals in der WM-Qualifikation ohne eigenen Treffer. Der Angriff tat sich schwer, gegen einen defensiv kompakten Gegner Chancen zu erspielen. Kein Wunder, erhielten Mittelstürmer Breel Embolo sowie die «Flügelflitzer» Ruben Vargas und Dan Ndoye von den SRF-Usern ungenügende Noten. Abgestraft wurde Djibril Sow.

Ganz anders Johan Manzambi. Der in der finalen halben Stunde eingewechselte Freiburg-Angreifer zeigte einen Tag vor seinem 20. Geburtstag einen überzeugenden Einsatz. Manzambi belebte die Schweizer Offensive. Damit wurde er von den Usern mit einer Note zwischen 4,5 und 5 belohnt. So gut sahen die Fans sonst nur noch Keeper Gregor Kobel und Verteidiger Nico Elvedi.

Als «genügend» wurden die Leistungen des zentralen Mittelfelds um Remo Freuler und Granit Xhaka taxiert. Dazu die defensiven Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji und Silvan Widmer.