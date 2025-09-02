Cedric Itten ist nach knapp 2 Jahren zurück im Kreis der Nationalmannschaft. Für den 28-Jährigen ist das ein Privileg.

Am 15. Oktober 2023 hat Cedric Itten beim 3:3 in der EM-Qualifikation gegen Belarus seinen letzten Einsatz für die Schweizer Nationalmannschaft bestritten. Seither war der Stürmer nicht mehr nominiert worden, weder für die EURO 2024 in Deutschland noch für die vergangene Nations-League-Kampagne, die mit dem Abstieg in die Liga B geendet hat.

Die Nati bedeutet mir viel, ich will immer dabei sein.

Nach fast 2 Jahren ist der 28-Jährige also wieder von Trainer Murat Yakin aufgeboten worden. Itten gehört dem 23-köpfigen Kader an, dass am kommenden Freitag in Basel gegen den Kosovo in die WM-Qualifikation startet. «Ich freue mich extrem, dass ich mit einem Aufgebot belohnt worden bin. Die Nati bedeutet mir viel, ich will immer dabei sein», sagt Itten im Interview mit SRF.

Ein Wechsel mit positiven Folgen

Die Nati-Rückkehr hat Itten – zumindest zu einem gewissen Teil – auch seinem Wechsel in der Sommerpause zu verdanken. Der Stürmer verliess die Young Boys Richtung 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf. Für Itten keineswegs ein Rückschritt: «Es ist ein grosser Verein mit Aufstiegsambitionen in einer spannenden Liga. Düsseldorf hat mich schon lange verfolgt und Interesse gezeigt.»

Man kann nicht behaupten, dass Ittens Karriere bei den Bernern ins Stocken geraten wäre, doch der Wechsel hat ihm neuen Schub verliehen. Der Auftakt in die Meisterschaft mit nur 4 Punkten aus 4 Partien ist zwar nicht wirklich geglückt. Itten selber zählt aber zur Stammformation und konnte in 5 Einsätzen schon 3 Tore erzielen.

Diesen persönlichen Schwung will er nun mit in die WM-Qualifikation nehmen. Innerhalb von 10 Wochen werden in 6 Partien die Tickets für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko vergeben. Umso wichtiger ist ein guter Auftakt in den beiden Heimspielen gegen den Kosovo (Freitag) und Slowenien (Montag). Obwohl die Schweiz die Gruppe als Favoritin in Angriff nimmt, ist sich Itten bewusst: «Wir wissen, wie gut die Gegner sind und was auf uns zukommt.»

