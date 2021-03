«Pflicht erfüllt, nicht mehr und nicht weniger», sagte Xherdan Shaqiri nach dem 1:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Litauen in St. Gallen. Der Liverpool-Söldner war in der 2. Minute für den goldenen Treffer besorgt.

Warum es nicht zu mehr gereicht hat? «Die kleinen Mannschaften sind besser geworden. Litauen hat mit 11 Mann verteidigt, dennoch haben wir viele Chancen erspielt.» Das Verdikt Shaqiris fällt denn auch positiv aus: «Wir haben das sehr gut gemeistert, aus 2 Spielen 6 Punkte geholt und sind auf dem besten Weg.»

Auch Goalie Yann Sommer will auf das Positive fokussieren. «Die 3 Punkte sind das Wichtigste. Es war zäh, auf einem schwierigen Terrain, gegen eine Mannschaft, die sehr defensiv stand.»

Klar habe man den Anspruch, höher zu gewinnen. «Aber», so Sommer weiter, «eine WM-Qualifikation ist kein Spaziergang.» Beim Testspiel gegen Finnland am Mittwoch wird der 32-Jährige aus familiären Gründen nicht dabei sein.

Mangelnde Chancenauswertung als grosses Manko

Nati-Trainer Vladimir Petkovic war nach dem glanzlosen Erfolg nicht wunschlos glücklich: «Ich bin nicht zufrieden mit der Energie, die wir gebracht haben.» Und was ihn besonders fuchste: die mangelhafte Chancenauswertung: «Bei 22 Torschüssen müssen mehr Tore fallen.»

Sicher habe die Müdigkeit vom letzten Duell in Bulgarien (3:1) eine Rolle gespielt, fuhr der 57-Jährige fort. Das knappe Resultat sei auch eine Warnung. «Wir müssen präsenter sein.»