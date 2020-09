Legende: Ist der Taktgeber im Schweizer Mittelfeld Granit Xhaka. Freshfocus

Die Stürmer haben den Gegner früh gestört, die Mittelspieler schoben sofort nach und auch die Verteidiger standen hoch: Die Schweiz versuchte sich gegen die Ukraine mit einem ungewohnt hohen und intensiven Pressing.

Dadurch eroberte die Mannschaft um Captain Granit Xhaka zwar immer wieder den Ball und hatte schliesslich 56 Prozent Ballbesitz, doch zum Ende der Partie liessen die Kräfte des Teams von Vladimir Petkovic nach und es ergaben sich Räume für den Gegner.

Petkovic will trotz der 1:2-Niederlage gegen die Ukrainer auch gegen Deutschland am neuen taktischen Konzept festhalten. Die Schweiz wird wohl gegen den grossen Nachbarn mit einem 5-4-1-System in der Defensive und einem 3-4-3 im Angriff auflaufen.

Gegen die favorisierten Deutschen wird es vor allem darauf ankommen, dass das kreative Mittelfeld um Toni Kroos und Ilkay Gündogan nicht die Zeit erhält, um die beiden Defensiv-Reihen der Schweizer mit einem weiten Pass in die Tiefe zu überbrücken. Denn vorne im Sturm dürfte Timo Werner lauern, der für seinen Antritt gefürchtet ist.

Letzter Pass als grosses Problem

Bei der Schweizer Nati mangelte es gegen die Ukraine an der Kreativität aus dem Zentrum. Die Schweizer spielten oft über die Flügel und brachten viele Bälle in den Strafraum, doch von 25 Flanken kamen gerade einmal 3 bei einem Mitspieler an.

So erstaunt es nicht, dass der Schuss zum 1:1 von Haris Seferovic der einzige Abschluss war, der auf das Tor des Gegners kam. Der berühmte letzte Pass kam bei den Schweizern zu selten an – etwas, das gegen den Weltmeister von 2014 wohl nicht einfacher werden wird.