Die Schweizer Nationalteams haben am Freitag ihre neuen Auswärtstrikots präsentiert. Die Leibchen kommen in einem modernen Design daher, das von der Innenseite des Schweizer Reisepasses inspiriert ist. Damit wird die Story des Heimtrikots weitergeführt, das sich am Cover des Passes orientiert.
Die Grafik zeigt gemäss dem Ausrüster eine «abstrahierte Gewässernetzkarte, welche die prägende Rolle des Wassers in der Landestopografie symbolisiert». Ergänzt werde diese durch feine Kreuze aus der kartografischen Symbolik und als Zeichen der Schweiz.
Captain Granit Xhaka habe das Shirt sofort gefallen: «Es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen.»
Mit seiner Frische und den dynamischen Farben hat das Shirt eine starke Energie.
Smilla Vallotto ergänzt: «Mit seiner Frische und den dynamischen Farben hat das Shirt eine starke Energie.» Es spreche eine Generation an, die mutig, schnell und kreativ sein wolle: «Genau so möchte ich mich auf dem Platz fühlen.»
Das Auswärtstrikot erlebt seine Feuertaufe in wenigen Tagen beim Freundschaftsspiel der Männer-Nati in Norwegen am 31. März.