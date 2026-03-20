Inspiriert von der Innenseite des Passes und den Schweizer Gewässern: Das ist das Nati-Auswärtsdress 2026.

Die Schweizer Nationalteams haben am Freitag ihre neuen Auswärtstrikots präsentiert. Die Leibchen kommen in einem modernen Design daher, das von der Innenseite des Schweizer Reisepasses inspiriert ist. Damit wird die Story des Heimtrikots weitergeführt, das sich am Cover des Passes orientiert.

Legende: «Es hat mir sofort gefallen» Granit Xhaka im neuen Auswärtstrikot der Schweizer Nationalmannschaft. SFV

Die Grafik zeigt gemäss dem Ausrüster eine «abstrahierte Gewässernetzkarte, welche die prägende Rolle des Wassers in der Landestopografie symbolisiert». Ergänzt werde diese durch feine Kreuze aus der kartografischen Symbolik und als Zeichen der Schweiz.

Legende: Inspiriert von der Innenseite des Schweizer Passes Die Seiten des Passes folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt. So soll der Pass zum Reisen einladen – ebenso wie das Trikot, das die Nationalteams auf seinen Reisen begleitet. SFV

Captain Granit Xhaka habe das Shirt sofort gefallen: «Es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen.»

Mit seiner Frische und den dynamischen Farben hat das Shirt eine starke Energie.

Smilla Vallotto ergänzt: «Mit seiner Frische und den dynamischen Farben hat das Shirt eine starke Energie.» Es spreche eine Generation an, die mutig, schnell und kreativ sein wolle: «Genau so möchte ich mich auf dem Platz fühlen.»

Legende: Auch die Frauen-Nati läuft im neuen Auswärtstrikot auf Aurélie Csillag, Leila Wandeler und Smilla Vallotto präsentieren es erstmals. SFV

Das Auswärtstrikot erlebt seine Feuertaufe in wenigen Tagen beim Freundschaftsspiel der Männer-Nati in Norwegen am 31. März.