Sommer «nur» mit Verstauchung

Der Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer erlitt am Samstag im Testspiel gegen Dänemark eine Verstauchung des rechten Knöchels, wie sein Klub Inter Mailand bekannt gab. Sommer blieb somit von einer gravierenden Verletzung verschont, sein Gesundheitszustand wird nun von Tag zu Tag neu beurteilt. Sommer war gegen die Dänen nach einem Eckball im Zweikampf mit Jannik Verstergaard umgeknickt. Nach kurzer Behandlung konnte die Nummer 1 der Nati weiterspielen, musste schliesslich aber noch vor der Halbzeitpause ersetzt werden. Sommer trat danach die Rückreise zu Inter an, um sich in Mailand medizinischen Abklärungen zu unterziehen.