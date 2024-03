Es war im Dezember nach den durchzogenen Spielen der Schweizer Nati das grosse Thema: Was passiert mit Trainer Yakin? Während die einen eine Ablösung forderten, hielt der Verband am 49-Jährigen, der einen Vertrag bis im Sommer 2024 besitzt, fest. Doch was ist danach, vor allem wenn die EURO ein Erfolg wird? Hat Yakin dann überhaupt noch Lust zu bleiben?