Nati-Coach Petkovic kündigt Änderungen in der Startelf an und stützt seinen Captain Lichtsteiner.

Nach der 6:0-Gala gegen Island in der Nations League steht für die Schweizer Nati am Dienstag in Leicester gegen England das erste reine Testspiel der neuen Qualifikationsphase an. Zum Testen wird Coach Vladimir Petkovic die Partie auch nutzen. «Wir werden nicht mit derselben Formation starten wie zuletzt», so der 55-Jährige.

Seine Aussage «Wir wollen in einem Zusammenzug fast allen eine Chance geben» deutet sogar darauf hin, dass inklusive der 6 erlaubten Auswechslungen erhebliche Änderungen geplant sind. Im Island-Spiel nicht zum Einsatz kamen (neben den Ersatztorhütern Mvogo und Kobel) Djourou, Klose, Lichtsteiner, Moubandje, Widmer, Fernandes, Freuler und Gavranovic.

Ich würde gerne selbst auf einem solchen Platz spielen.

Petkovic würdigt Lichtsteiner

Auf jeden Fall spielen wird Stephan Lichtsteiner. Dass der Captain gegen Island pausiert und gegen die Auswahl seines neuen Arbeitgebers zurückkehrt, sei im Vorfeld vereinbart worden. Petkovic betonte, Lichtsteiner habe dieselbe Rolle inne wie bisher und lobte die Arbeit seines Captains in den Nach-WM-Turbulenzen als «grossartig».

TV-Hinweis Verfolgen Sie das Testspiel England-Schweiz am Dienstag ab 20:10 Uhr auf SRF zwei oder in der Sport App.

Kampfansage an die Jungen

Der Luzerner selbst freut sich auf den «grossen Gegner» England, der ein echter Gradmesser sei. Zudem bekräftigte er seinen Willen zur Fortsetzung seiner Nati-Karriere: «Solange ich mich gut fühle, will ich mich auch mit den jungen Spielern messen. Momentan fühle ich mich hervorragend.»

Auch Southgate rotiert

England wird ebenfalls mit einer deutlich anderen Formation als am Samstag gegen Spanien antreten. Nach der kurzen Saisonvorbereitung bräuchten mehrere Akteure Spielpraxis, begründet Coach Gareth Southgate die geplanten Wechsel.

Sendebezug: SRF zwei, sportflash 10.9.18, 20:00 Uhr