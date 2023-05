Die Schweizer U17-Nati ist an der EM in Ungarn auch im letzten Gruppenspiel ungeschlagen geblieben. Nach dem 2:0 gegen die Niederlande und dem 2:1 gegen Kroatien resultierte gegen die Engländer ein 0:0.

Dank den Startsiegen war bereits nach dem 2. Spieltag klar gewesen, dass die U17 erstmals seit 2009 wieder einen EM-Viertelfinal erreicht. Dort trifft man nun auf Deutschland, das die Gruppe C makellos mit 3 Siegen als Gruppenerster beendete. Alle Viertelfinals finden am Samstag statt, die beiden Halbfinals am 30. Mai. Das Endspiel wird am 2. Juni ausgetragen.

Schweiz knapp nicht Gruppensieger

Im Duell gegen England hatte die Schweiz leichte Vorteile, die Chance zum goldenen Treffer vergab Winsley Boteli: Der 16-jährige Stürmer, der für die Juniorenmannschaft von Gladbach spielt, verschoss in der 71. Minute einen Penalty.

Die Engländer, die zuvor in Ungarn ebenfalls 2 Siege gefeiert hatten, beenden die Gruppe damit auf dem 1. Rang. Ihr Torverhältnis ist mit 5:1 nur leicht besser als jenes der Schweiz (4:1), sie messen sich nun mit Frankreich.