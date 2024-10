Legende: Regelmässig in St. Gallen zu Gast Die Nati bereitet sich im Oktober 2023 auf das Spiel gegen Belarus vor. key/Gian Ehrenzeller

Zum 20. Mal wird die Schweizer Nati am Dienstag im St. Galler Kybunpark (einst AFG Arena) antreten. 13 Siege und 4 Remis bei nur 2 Niederlagen stehen in diesem Stadion bislang zu Buche. Werden nur Ernstkämpfe berücksichtigt, ist die SFV-Auswahl gar ungeschlagen (8-1-0).

Einmal EM-Ticket, viermal Stirnrunzeln

Neben dem 7:0 über San Marino im Jahr 2015, mit dem sich die Schweiz unter Vladimir Petkovic für die EM 2016 qualifizierte, sind allerdings auch einige weniger schöne Episoden im Gedächtnis haften geblieben:

30. Mai 2008: Die Schweiz schlägt Liechtenstein in einem Testspiel 3:0. Marco Streller wird bei seiner Auswechslung vom Heimpublikum ausgepfiffen und gibt kurz darauf seinen Nati-Rücktritt bekannt, den er allerdings bald rückgängig macht.

3. September 2010: Alex Frei erleidet im Testspiel gegen Australien (0:0) dasselbe Schicksal. Gegen den Rekord-Torschützen der Nati erklingen nach einem verschossenen Penalty Pfiffe.

28. März 2021: Das WM-Qualifikationsspiel gegen Litauen kann erst mit 20-minütiger Verspätung angepfiffen werden, weil eines der beiden Tore um einige Zentimeter zu hoch ist.

15. Oktober 2023: Gegen das bescheidene Belarus kassieren die Schweizer binnen 23 Minuten 3 Gegentore. Nur ein Schlussspurt rettet der Nati im Rekordspiel von Granit Xhaka ein Remis.

Schliessen 00:21 Video Archiv: Marco Streller wird von einigen Fans ausgepfiffen Aus Sport-Clip vom 14.10.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden. 00:34 Video Archiv: Pfiffe gegen Alex Frei nach verschossenem Penalty Aus Sport-Clip vom 14.10.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden. 02:51 Video Archiv: Die Tore im Kybunpark sorgen für mächtig Ärger Aus Sport-Clip vom 28.03.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 51 Sekunden. 03:06 Video Archiv: Drei belarussische Tore und eine Aufholjagd Aus Sport-Clip vom 15.10.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 6 Sekunden.

Ohne Fans geht's

Nicht vollends überzeugen konnte die Nati auch im bisher letzten Gastspiel im Kybunpark. Gegen Österreich gab es ein 1:1, Austria-Keeper Heinz Lindner leistete beim Schweizer Ausgleich mit einer ungenügenden Parade Schützenhilfe.

00:39 Video Lindner lässt abprallen, Widmer vollendet Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Die beste Phase in St. Gallen hatte die Nati 2021/22. 5 Spiele in Serie konnten die Schweizer für sich entscheiden. 4 davon wurden hintereinander vor der EM 2021 ausgetragen. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden zwei davon vor leeren Rängen, die zwei weiteren vor nur 100 respektive 300 Zuschauerinnen und Zuschauern statt.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Nations-League-Spiel der Schweiz gegen Dänemark am Dienstag ab 20:10 Uhr auf SRF zwei oder hier im Stream. Der Anpfiff in St. Gallen erfolgt um 20:45 Uhr. Die Partie können Sie auch im Radio live auf SRF 3 mitverfolgen.

Nun ist am Dienstag die Auswahl von Murat Yakin auf eine mitreissende Heimkulisse angewiesen. Denn nach dem Fehlstart in der Nations League mit 0 Punkten aus 3 Spielen soll in der Ostschweiz beim Wiedersehen mit den Dänen (0:2 im Hinspiel in Kopenhagen) die dringend erhoffte Trendwende erfolgen.