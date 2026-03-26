Julian Nagelsmann wird im Testspiel gegen die Schweizer Nati seine WM-Karten aufdecken. Ein paar Fragezeichen dürften bleiben.

Legende: Hat seine Wunsch-Elf fest im Blick Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann (Mitte). Keystone/Federico Gambarini

«Experimentieren», betonte der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem ersten Härtetest in Basel, «werden wir nicht mehr!» Heisst: Die Start-Elf am Freitag gegen die Schweiz wird schon derjenigen ähneln, die am 14. Juni in Houston zum WM-Auftakt gegen Neuling Curaçao auflaufen wird.

Im Tor steht Oliver Baumann, Luxusprobleme bekundet Nagelsmann mit seinen drei Innenverteidiger-Grössen Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck – letzterer ist wegen seiner Stärke im Aufbauspiel gesetzt.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Testspiel der Schweiz gegen Deutschland in Basel am Freitag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Auf dem Zweikanalton gibt es die Partie zudem mit Audiodeskription.

Karl und Co. von der Bank?

Weiter vorne fehlen den Deutschen mit Aleksandar Pavlovic und Jamal Musiala zwei Stammspieler verletzt, neben Leon Goretzka könnte deshalb der nachnominierte Stuttgarter Angelo Stiller zum Zug kommen. Musialas Part im offensiven «Dreizack» mit Florian Wirtz und Kai Havertz fällt Serge Gnabry zu.

Die mögliche Aufstellung Deutschlands Box aufklappen Box zuklappen Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Stiller, Goretzka; Undav, Gnabry, Havertz, Wirtz.

Bayerns Sturmjuwel Lennart Karl gehört wie Josha Vagnoman, Anton Stach oder Kevin Schade zu den «drei, vier», die sich laut Nagelsmann «zeigen können».

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