«Ich habe mich entschieden, beim FC Liverpool zu bleiben.». Dies sagt Xherdan Shaqiri über seine Zukunft im Klubfussball. Überliefert wurden das Zitat und weitere Aussagen des Nati-Spielers vom Schweizerischen Fussball-Verband SFV.

Der 28-Jährige ist am Montag erstmals nach 16 Monaten wieder in den Kreis des Nationalcamps eingerückt. Dort gab er nun darüber Auskunft, wie es für ihn nach den Einsätzen mit der SFV-Auswahl weitergeht.

Jüngst hatte sogar «Reds»-Coach Jürgen Klopp die Gerüchte angeheizt, wonach der Schweizer bei seinem aktuellen Arbeitgeber angeblich vor dem Absprung sei.

Die Medien schreiben viel. Ich habe einen langfristigen Vertrag bei Liverpool.

Gegenüber Sky begründete der Deutsche die Absenz Shaqiris in den letzten beiden Partien wie folgt: «Es ist eine Zeit im Jahr, in der Dinge im Hintergrund passieren. Darauf müssen wir manchmal reagieren. Und das haben wir getan.» Am Montag um Mitternacht schloss nun das Zeitfenster für Transfers in den Topligen. Keine News gab es zu Shaqiri.

«Ich fühle mich wohl hier»

Dies hat einen guten Grund: Denn der Mittelfeld-Motor verweist im Nachhinein darauf, dass es sich um reine Spekulationen gehandelt habe. «Die Medien schreiben viel. Ich habe einen langfristigen Vertrag bei Liverpool und fühle mich auch wirklich wohl. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und in Zukunft will ich dort wieder Fuss fassen und der Mannschaft helfen, wenn ich meine Einsatzzeit erhalte.»

Seit seiner Ankunft bei Liverpool im Sommer 2018 bestritt Shaqiri für den amtierenden Meister bloss 42 Einsätze und erzielte 8 Treffer. Davor war er schon 3 Saisons auf der Insel engagiert gewesen – bei Stoke City.

Legende: Weiter im Dress der «Reds» Gegenüber dem SFV erklärte Xherdan Shaqiri, dass er weiter bei Liverpool spielen wird. Keystone

Für Shaqiri kommt nach eigenen Aussagen die Nationalmannschaft zu einem guten Zeitpunkt, um wieder spielen und dann hoffentlich neu angreifen zu können, wenn er zurück bei Liverpool sei. Dies war ursprünglich die Absicht des 82-fachen Internationalen, der am Samstag seinen 29. Geburtstag feiern konnte.

Am Dienstagvormittag wurde dann publik, dass Shaqiri an Corona erkrankt ist, indes keine Symptome aufweist. Shaqiri befindet sich gemäss dem SFV-Teamarzt im Hotel in Selbstisolation, Einsätze im Rahmen des aktuellen Zusammenzuges sind nicht mehr denkbar.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Während Zusammenzug mit Nati Shaqiri positiv auf Corona getestet 06.10.2020 Mit Video