Der Nati-Direktor ist für die anstehenden WM-Quali-Spiele zuversichtlich. Eine frühzeitige Qualifikation sei möglich.

Pierluigi Tami weiss: Eine vorzeitige WM-Qualifikation der Schweiz könnte bereits nächsten Montag feststehen: «Mit zwei Siegen, und wenn die anderen Resultate vorteilhaft sind, könnte das sein.»

Der Nati-Direktor im Schweizerischen Fussballverband möchte allerdings nicht, dass die Spieler zu sehr an Punkte und Resultate denken: «Wir fokussieren auf die Leistung. Ist sie stark, kommen auch die Punkte», so der Tessiner vor den Auswärtspartien in Schweden (Freitag) und Slowenien (Montag).

Warnung vor dem schlafenden Elch

Respekt hat Tami vor Schweden. «Wir erwarten einen starken Gegner, der weiss, dass es um viel geht. Denn es ist Schwedens letzte Chance auf eine direkte WM-Qualifikation», sagt der 64-Jährige, der Ende 2026 zurücktreten wird.

Die Atmosphäre im Schweizer Team zum Auftakt des Zusammenzugs hat Tami positiv erlebt: «Die Spieler lachen zusammen und haben Freude. Das ist eine gute Energie zum Start einer Woche mit zwei wichtigen Spielen. Wir brauchen diese Energie bei Spielern und Staff, darum bin ich für die beiden Partien optimistisch.»

«Schöner und erfolgreicher Fussball»

Im vergangenen Jahr hat Tami eine Entwicklung im Team beobachtet. «Es geht darum, unseren Fussball zu spielen, egal gegen welchen Gegner und egal, ob wir zuhause oder auswärts antreten. Wir haben gezeigt, dass wir schönen und erfolgreichen Fussball spielen können. Es geht in die richtige Richtung.»