Stade-Lausanne-Ouchy gelingt im Cup-Viertelfinal die Überraschung: Die Westschweizer schlagen Luzern mit 2:1.

SLO startet besser in die Partie und trifft bis zur 17. Minute zweimal, mehr als der Anschlusstreffer gelingt dem FCL in der Folge nicht.

Der letzte Viertelfinal zwischen St. Gallen und dem FC Basel ist noch im Gang, zu sehen ist das Spiel hier.

Wer im Herbst auf die Cup-Halbfinalisten Yverdon und Stade-Lausanne-Ouchy getippt hat – er oder sie ist jetzt bestimmt um eine schöne Summe reicher. Einen Tag nach Yverdon Sport zog mit SLO der nächste Challenge-League-Klub aus dem Kanton Waadt in die Runde der letzten Vier ein.

Lange Zeit sah es danach aus, als ob die Lausanner gegen den grossen Favoriten nicht einmal zittern müssten. Bis zur 86. Minute hiess es 2:0 für die Heimelf – aber dann brachte der eingewechselte Lucas Ferreira mit seinem Anschlusstor doch noch Spannung in die Partie. Insbesondere, weil Schiedsrichter Sven Wolfensberger sieben Minuten nachspielen liess.

Die Luzerner versuchten alles und brachten den Ball auch mehrere Male gefährlich in den SLO-Strafraum. Doch der Underdog stemmte sich erfolgreich gegen das 2:2 und feierte mit dem Halbfinal-Einzug den grössten Cup-Erfolg der Klubgeschichte.

Luzern 45 Minuten lang mutlos

Der Oberklassige, der in der Super League bloss zwei seiner letzten 15 Spiele gewonnen hat, bezahlte letztlich für eine katastrophale erste Halbzeit, in der er sich einen 0:2-Rückstand eingehandelt hatte. Nach etwas mehr als drei Minuten verwertete SLO einen Eckball durch den französischen Innenverteidiger Théo Barbet. In der 17. Minute doppelte Keasse Bah mit einem für FCL-Goalie Pascal Loretz eigentlich haltbaren Schuss nach.

Luzern agierte vor der Pause unerklärlich mutlos. Erst in den Schlussminuten der Partie trat der FCL dominant auf und drückte in einer Art Powerplay die Lausanner in die Defensive. Doch letztlich kam das Aufbäumen vor gerade einmal 1300 Zuschauern zu spät. Während Luzern weiter auf den vierten Triumph im Schweizer Cup warten muss, steht SLO erstmals in der Klubgeschichte im Halbfinal. Die Runde der letzten Vier wird am 18./19. April ausgetragen

