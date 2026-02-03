Im Cup-Viertelfinal zwischen den Challenge-Ligisten Xamax und Yverdon setzen sich die Waadtländer in Neuenburg mit 2:1 durch.

Der eingewechselte Varol Tasar avanciert zum Matchwinner.

Der zweite Viertelfinal am Dienstag zwischen GC und Sion läuft noch – live auf SRF zwei.

In den Schlusssekunden ging auf der Neuenburger Maladière gleich mehrmals ein Raunen durch das Stadion. Zunächst sah Koro Koné seinen Kopfball nach einer Eckball-Variante stark von Yverdon-Schlussmann Simon Enzler auf der Linie pariert, kurz darauf zischte ein Weitschuss von Romain Bayard nur knapp am Pfosten vorbei. Im Anschluss besiegelte der Schlusspfiff von Schiedsrichter Luca Piccolo das Aus von Xamax im Cup-Viertelfinal.

Ein anderer Joker macht es besser

Während der Xamax-Joker in der Person von Koné nicht stach, machte es auf der anderen Seite Varol Tasar besser. Nach einer guten Stunde eingewechselt, entschied der 29-Jährige in der 79. Minute die Partie mit dem 2:1 zugunsten der Waadtländer. Ousmane Doumbia hatte sich an der Strafraumgrenze gekonnt behauptet, ehe Lucas Pos im Sechzehner Tasar fand, der mit einem harten Schlenzer erfolgreich war.

Xamax war über weite Strecken die aktivere Mannschaft gewesen und hatte über die volle Distanz gesehen deutlich mehr Spielanteile. Bereits in der 12. Minute gingen die Hausherren durch Shkelqim Demhasaj in Führung. Völlig aus dem Nichts stellten die Gäste aus Yverdon in der 26. Minute durch Elias Pasche auf 1:1.

Xamax-Poker geht in die Hose

Das Viertelfinal-Aus lässt Xamax im Allgemeinen und Trainer Anthony Braizat im Speziellen nicht gerade in einem guten Licht dastehen. Am vergangenen Freitag waren die Neuenburger in der Challenge League bei Bellinzona mit der U19 angetreten, um Kräfte zu sparen für das Cup-Duell mit Yverdon. Xamax ging beim Schlusslicht sang- und klanglos mit 0:5 unter.

Yverdon seinerseits qualifizierte sich zum dritten Mal nach 2001 und 2022 für einen Cup-Halbfinal. Auf wen die unterklassigen Waadtländer am 18. oder 19. April in der Runde der letzten 4 treffen, wird die Auslosung am Mittwoch im Anschluss an die letzten beiden Viertelfinals ergeben.

