Der FC Basel kommt im Heimspiel der 15. Super-League-Runde gegen Sion nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Basler spielen ab der 57. Minute mit einem Mann mehr, bleiben aber offensiv zu harmlos.

Im Spitzenkampf zwischen Servette und YB fallen keine Tore, der FCZ verliert in Lugano.

Der FC Basel kommt in der Super League weiter nicht vom Fleck. Gegen Sion teilten die «Bebbi» zum sechsten Mal in dieser Saison die Punkte und bleiben im hinteren Mittelfeld der Tabelle kleben.

Dabei durfte sich der FCB gegen die Walliser in der zweiten Halbzeit über eine halbe Stunde lang mit einem Mann mehr versuchen. Nach einem schnellen Gegenstoss der Basler wusste sich Sions Baltazar in der 57. Minute gegen Dan Ndoye nur mit einem Foul zu helfen. Weil der Brasilianer den Schweizer Nationalspieler mit der Hand am Kopf traf, wurde er nach VAR-Konsultation zu Recht vom Platz gestellt.

Sion hätte sich nicht beschweren dürfen, in der gleichen Situation sogar noch einen zweiten Mann zu verlieren. Der Mittelfinger von Mario Balotelli in Richtung der Basler Fankurve wurde vom Video-Schiedsrichter nämlich übersehen. Für die gleiche Aktion war Winterthurs Samir Ramizi vor rund drei Wochen vom Platz geflogen. Entsprechend dürfte die Geste des Italieners noch Konsequenzen haben.

01:12 Video Baltazar fliegt vom Platz – Balotelli nicht Aus Sport-Clip vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Lindner rettet Sion einen Punkt

Weil die Aktion im Spiel aber keine Folgen mit sich zog, blieb es bei der einfachen numerischen Überlegenheit für das Heimteam. Mit einem Mann mehr war der FCB zwar mehrheitlich in Ballbesitz, wusste damit aber einmal mehr herzlich wenig anzufangen.

Oft fehlte der letzte Pass oder waren die Abschlüsse zu ungenau. Und wenn doch mal ein Ball aufs Tor der Walliser kam, stand dort mit Heinz Lindner ein Goalie, der gegen sein Ex-Team eine starke Leistung zeigte. Besonders in der 72. Minute, als der Österreicher einen Kopfball von Basel-Captain Wouter Burger reaktionsschnell abwehrte.

00:29 Video Lindner pariert gegen Burger mirakulös Aus Sport-Clip vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

So geht's weiter

Vor der WM-Pause stehen für beide Teams noch je zwei Partien auf dem Programm. Basel reist am Mittwoch für das Nachtragsspiel der 3. Runde nach Luzern, ehe am Samstag das Auswärtsspiel gegen die Grasshoppers wartet (20:30 Uhr, live bei SRF). Sion ist am Mittwoch im Achtelfinal des Schweizer Cups zu Gast bei Challenge-Ligist Wil, drei Tage später empfangen die Walliser St. Gallen.