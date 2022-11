Der FC Zürich verliert in der 15. Runde der Super League beim Gastspiel in Lugano mit 0:2.

Die Limmatstädter können sich kaum Torchancen erarbeiten und kassieren die 8. Liga-Niederlage in dieser Saison.

In den anderen Partien vom Sonntag trennen sich sowohl Servette und YB als auch Basel und Sion 0:0.

Ein leichter Aufwärtstrend war bei Super-League-Schlusslicht Zürich zuletzt zu erkennen. Vor einer Woche fuhr man gegen Sion den ersten Dreier der Saison ein, am Donnerstag zeigte man bei Arsenal einen guten Auftritt und verlor nur knapp. Doch gegen Lugano wurde der strauchelnde Meister auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Lugano gefährlicher

Dass die Reise ins Tessin nach dem emotionalen letzten Auftritt in der Europa League nicht einfach werden würde, war klar. Dennoch überraschte, wie energielos die Mannschaft von Coach Bo Henriksen auftrat. Zwar erarbeitete man sich über die ganze Partie mehr Spielanteile, kreativ in die gegnerische Platzhälfte oder gar offensiv gefährlich wurde man aber kaum einmal.

Das Skore eröffnete der Schweizer Internationale Renato Steffen in der 12. Minute. Nach schnellem Umschaltspiel und Zuspiel von Boris Babic liess Steffen Yanick Brecher im FCZ-Tor keine Chance. Auch in der Folge sorgte das Heimteam für mehr Gefahr und kam meist durch Konter immer wieder zu guten Möglichkeiten.

00:51 Video Steffen stellt seine Skorerqualitäten unter Beweis Aus Sport-Clip vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

FCZ kommt stark aus der Kabine

Die beste Phase hatten die Zürcher direkt nach dem Seitenwechsel. Bereits wenige Sekunden nach Wiederanpfiff flog eine Direktabnahme von Adrian Guerrero nur knapp über das Lugano-Tor. Ein strammer Schuss von Bohdan Viunnyk konnte Lugano-Keeper Amir Saipi gerade noch über den Kasten lenken (52.).

Doch der Ausgleichstreffer wollte dem Meister nicht gelingen. Im Gegenteil: In der 71. Minute war es Ignacio Aliseda, der nach starker Vorarbeit von Allan Arigoni zum 2:0 einnetzte. Am Ende brachte das Heimteam trotz gelb-roter Karte gegen Hicham Mahou (78.) den Vorsprung souverän über die Zeit. Für die Tessiner war es der erste Vollerfolg nach einer Durststrecke von 4 Spielen. Nach dem Punktgewinn Winterthurs am Samstag beträgt Zürichs Rückstand auf den Aufsteiger 7 Zähler.

00:51 Video Aliseda sorgt für die Entscheidung Aus Sport-Clip vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Für die Tessiner geht es bereits am Mittwoch mit der Cup-Partie gegen Winterthur weiter. Am Sonntag kommt es in der Super League zur selben Affiche. Der FCZ, der im Cup bereits ausgeschieden ist, steht erst am Wochenende wieder im Einsatz. Die Zürcher empfangen im Letzigrund Servette.