St. Gallen unterliegt Sion in der 35. Runde der Super League im Kybunpark 0:3.

Benjamin Kololli, Ilyas Chouaref und Théo Berdayes erzielen die Tore für die Walliser. St. Gallen hat zwei Lattentreffer zu beklagen.

Damit ist der sensationelle Meistertitel von Aufsteiger Thun Tatsache.

Sollten sich in St. Gallen nach den beiden Niederlagen des FC Thun gegen Lugano und Basel noch einmal leise Meisterhoffnungen geregt haben, haben sich diese nun zerschlagen. 11 Punkte Rückstand auf Thun lassen sich in den letzten drei Partien bis Ende Saison nicht mehr einholen. Das Augenmerk gilt von nun an definitiv dem Erreichen des 2. Platzes in der Liga und natürlich dem Cupfinal.

Zu allem Übel riss beim 0:3 gegen Sion im Kybunpark auch noch die eindrückliche Serie mit wettbewerbsübergreifend 16 Partien ohne Niederlage.

Chouaref nutzt Unachtsamkeit von Boukhalfa

Eine Vorentscheidung fiel nach etwas mehr als einer Stunde, als Ilyas Chouaref nach einem Energieanfall zum 2:0 einschoss. Nach einer Kopfballabwehr der St. Galler kam Carlo Boukhalfa dem Ball im Mittelfeld nicht entgegen. Chouaref nahm die Einladung dankend an und traf präzis in die untere Ecke. Eine Viertelstunde vor Schluss machte Théo Berdayes definitiv alles klar. Nur 8 Minuten nach seiner Einwechslung war er im Anschluss an einen Corner per Kopfball zum Endstand erfolgreich.

Kololli trifft ins Netz – St. Gallen nur das Aluminium

In der ersten Halbzeit war St. Gallen dem Führungstreffer näher gewesen als der Gast. Nachdem Josias Lukembilas Treffer in der 17. Minute wegen eines vorangegangenen Fouls an Alessandro Vogt vom VAR aberkannt worden war, übernahmen die «Espen» das Zepter. Colin Kleine-Bekels Kopfball nach einer Freistossflanke von Lukas Daschner lenkte Anthony Racioppi reflexschnell an die Latte (35.). Nur 5 Minuten später traf auch Vogt nur das Gebälk.

Stattdessen schlug es kurz darauf auf der Gegenseite ein. Chouaref tankte sich auf der rechten Seite stark durch und lancierte in der Mitte Rilind Nivokazi. Dieser räumte Daschner aus dem Weg und legte noch einmal quer. Benjamin Kololli lenkte den Ball abgeklärt per Hacke in die Maschen (43.).

Sion rückte dank dem vierten Sieg in Folge auf Rang 4 vor. Die Walliser sind nun seit 7 Spielen ungeschlagen und dürfen weiter vom Europacup träumen.

So geht's weiter

St. Gallen steht am nächsten Sonntag das wichtige Duell mit Tabellennachbar Lugano bevor. Sion spielt gleichentags im Tourbillon gegen den frischgebackenen Meister Thun.

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