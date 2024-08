St. Gallen schlägt GC in der 4. Runde der Super League vor heimischem Publikum 1:0.

Den einzigen Treffer erzielt Jovan Milosevic spät vom Penaltypunkt.

Das weiter sieglose GC bleibt mit einem Punkt am Tabellenende kleben.

Letztlich verdient, aber nicht auf der ganzen Linie souverän: So liesse sich kurz beschreiben, wie St. Gallen zum wettbewerbsübergreifend sechsten Sieg in Folge gekommen ist. Gegen GC reichte den «Espen» ein Penaltytor von Jovan Milosevic zum Sieg.

Der eingewechselte Stürmer war nach einem Eckball im Duell mit GC-Verteidiger Ayumu Seko im Strafraum zu Fall gekommen. Die Intervention reichte aus Sicht von Schiedsrichter Lukas Fähndrich für einen Penaltypfiff. Ein umstrittener Entscheid, zog in der Aktion doch auch Milosevic am Leibchen seines Gegenspielers.

00:44 Video Milosevic verwertet umstrittenen Penalty gleich selbst Aus Sport-Clip vom 11.08.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Tobers vergibt Ausgleich

Im Anschluss warf GC noch einmal alles nach vorne und wäre in der 89. Minute durch Kristers Tobers beinahe noch zum Ausgleich gekommen. Der aufgerückte Verteidiger scheiterte aus kurzer Distanz jedoch am glänzend reagierenden Lawrence Ati Zigi im St. Galler Tor.

Auch wenn die Zürcher auf fremdem Terrain im Vergleich zum Spiel gegen Basel (0:3) vor einer Woche verbessert waren und eine beherzte Leistung zeigten, war der Sieg des Heimteams alles andere als gestohlen. Trotz der Doppelbelastung mit dem Europacup war das Team von Enrico Maassen von Anfang an spielbestimmend und wirkte frischer.

GC überstand den ersten Ansturm, musste danach innert kurzer Zeit gleich mehrfach das Glück in Anspruch nehmen:

21. Minute: Konrad Faber, kurz zuvor für den verletzt ausgeschiedenen Isaac Schmidt ins Spiel gekommen, sieht seine Flanke von rechts an den entfernten Pfosten prallen. GC-Goalie Justin Hammel macht reflexartig die Beine auf und verhindert damit, dass der Ball via seinen Körper doch noch im Netz landet.

Konrad Faber, kurz zuvor für den verletzt ausgeschiedenen Isaac Schmidt ins Spiel gekommen, sieht seine Flanke von rechts an den entfernten Pfosten prallen. GC-Goalie Justin Hammel macht reflexartig die Beine auf und verhindert damit, dass der Ball via seinen Körper doch noch im Netz landet. 23. Minute: Diesmal kann Hammel sein Können beim Abwehren eines Balles zeigen. Er ist beim Schuss von Willem Geubbels zur Stelle.

00:29 Video Fabers Flanke klatscht an den Pfosten Aus Sport-Clip vom 11.08.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Kurz darauf meldete sich auch GC in der Offensive an. Asumah Abubakars Tor zählte allerdings wegen eines Abseits zu Recht nicht (25.). Dennoch konnten die Zürcher bis zur Pause in der Glutofenhitze des Kybunparks für etwas Entlastung sorgen und ebenfalls vermehrt den Weg nach vorne suchen. In der zweiten Halbzeit schaltete St. Gallen allerdings sofort wieder in den Vorwärtsgang. Chadrac Akolo hatte das erlösende 1:0 auf dem Fuss, liess alleine vor Hammel aber die Ruhe vermissen (48.).

St. Gallen hat nach der Startniederlage gegen Winterthur in der Super League nun drei Siege aneinandergereiht. GC dagegen wartet auch nach vier Spieltagen noch auf den ersten Dreier und ist Tabellenletzter.

So geht es weiter

Für St. Gallen steht am Donnerstag das Rückspiel gegen Slask Wroclaw in der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League (Hinspiel: 2:0) auf dem Programm. Am Sonntag darauf gastiert man in der ersten Runde des Schweizer Cups beim FC Malcantone aus der 2. Liga interregional. GC wird gleichentags in Regensdorf (2. Liga) in die Cup-Kampagne starten.