Luzern besiegt das bisher ungeschlagene Lugano in der 4. Runde der Super League dank einem Doppelpack von Joker Thibault Klidje auswärts mit 3:2.

Lugano geht zweimal in Führung, kann die späte Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Weil Servette von Basel mit 0:6 (!) abgewatscht wird, grüsst der FC Zürich (2:0 gegen Lausanne) nach 4 Spieltagen von der Tabellenspitze.

St. Gallen feiert dank eines späten Penaltys einen 1:0-Sieg gegen GC.

Nach etwas mehr als 70 Minuten schien in der brütenden Hitze des Cornaredos alles auf einen Sieg des Heimteams hinauszulaufen. Lugano hatte das Geschehen vermeintlich im Griff und war das spielbestimmende Team. Doch dann folgte der grosse Auftritt von Thibault Klidje. Eben erst eingewechselt, sorgte der 23-jährige Togoloese in der 74. Minute für den 2:2-Ausgleich. Klidje hatte keine Mühe, die Hereingabe von Nicky Beloko im Tor unterzubringen.

Doch damit nicht genug. Knapp 88 Minuten waren gespielt, als Aleksandar Stankovic einen Eckball in den Strafraum schlug. Dort stieg Klidje in die Höhe und versenkte die Kugel gekonnt per Kopf in der weiten Torecke. Auch wenn die Luzerner in der Schlussphase noch einmal gehörig ins Zittern kamen, war dieser Treffer gleichbedeutend mit dem Gewinn der 3 Punkte.

Steffen glänzt als Vorlagengeber

Dabei hatte die Partie aus Sicht der Gäste denkbar ungünstig begonnen. Bereits in der 3. Minute bediente der auffällige Renato Steffen mit einer Zuckerflanke seinen Teamkollegen Hicham Mahou, der das Heimteam in Führung brachte.

00:32 Video Mahou verwertet Steffens Zuckerflanke perfekt Aus Sport-Clip vom 11.08.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Kurz vor der Pause dürften sich einige Zuschauer verwundert die Augen gerieben haben: Diesen Spielzug hatten sie doch bereits einmal gesehen? Das zweite Lugano-Tor war tatsächlich beinahe identisch herausgespielt. Wieder war es Steffen, der mit seinem perfekt getimten Zuspiel Mahou bediente. Im Gegensatz zum 1:0 legte dieser aber noch einmal auf Shkelqim Vladi quer, der problemlos zum 2:1 einnetzte. Pius Dorn hatte davor für Luzern zwischenzeitlich ausgeglichen.

FCZ neuer Leader

Für Lugano setzte es damit in der 4. Runde nach 3 Siegen die erste Niederlage in dieser Saison ab. Die Tessiner müssen die Tabellenspitze an den weiter ungeschlagenen FCZ abtreten, der Lausanne zuhause mit 2:0 bezwang. Servette, neben Lugano das bislang einzige verlustpunktlose Team in dieser Spielzeit, kassierte eine empfindliche 0:6-Heimschlappe gegen Basel und liegt damit nur noch auf Platz 5. Luzern ist an 6. Position zu finden.

So geht es weiter

Bevor am nächsten Wochenende die 1. Runde im Schweizer Cup ansteht, empfängt Lugano am Donnerstag Partizan Belgrad zum Rückspiel der 3. Quali-Runde zur Conference League. Das Hinspiel in Serbien konnten die Tessiner 1:0 gewinnen. Im Cup trifft Lugano am Sonntag auf Brühl St. Gallen (Promotion League). Tags davor gastiert Luzern beim FC Mendrisio (1. Liga).