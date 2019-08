Der FC Sion gewinnt bei Lugano mit 1:0.

Das goldene Tor erzielt Itaitinga erst in der 86. Minute und entgegen dem Spielverlauf.

Weil Sion-Goalie Kevin Fickentscher mit einer Platzwunde lange behandelt werden muss, werden 11 Minuten nachgespielt.

In den anderen Sonntagspartien gewinnt Thun gegen Luzern 2:0, Zürich und Xamax spielen 2:2 unentschieden.

Lugano hatte den besseren Start ins Spiel erwischt, Lugano war besser aus der Kabine gekommen und Lugano hatte auch in der Schlussphase mehr Druck auf den Gegner ausgeübt. Doch Sion hatte getroffen.

Der Brasilianer Itaitinga stieg in der 86. Minute nach einem Eckball am höchsten und nickte zur 1:0-Führung und gleichzeitig zum Endstand ein.

Lugano zu ineffizient

Glück war etwas, das die Gäste an diesem Sonntag mehrmals in Anspruch nahmen. So hätte Lugano schon nach 25 Minuten in Führung liegen müssen: Erst vergab Neuzugang Filip Holender aus spitzem Winkel, kurz darauf scheiterte der letztjährige Topskorer Carlinhos Junior alleinestehend vor Sion-Goalie Kevin Fickentscher.

In der zweiten Halbzeit beklagten die Gastgeber zudem Aluminium-Pech: Erst Carlinhos und wenig später Mattia Bottani scheiterten am Pfosten.

Üble Platzwunde bei Fickentscher

Für einen weiteren Aufreger sorgte Holender kurz nach dem Pausentee: Der Ungare traf Fickentscher unabsichtlich mit dem Knie an der Stirn – der Sion-Goalie musste fast 10 Minuten lang behandelt werden, konnte aber mit einem einbandagierten Kopf weiterspielen.

Damit kann Sion nach 7 sieglosen Spielen gegen die Tessiner wieder gewinnen und klettert mit mittlerweile 7 Punkten auf den 3. Tabellenplatz.

Sendebezug: SRF zwei, Super League - Goool, 11.08.19, 18:00 Uhr