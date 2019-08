Fallrückzieher-Tor in letzter Minute kostet FCZ den Sieg

Die Zürcher führen gegen Xamax bis in die Nachspielzeit mit 2:1, doch dann schiesst Karlen ein Traumtor zum Xamax-Ausgleich.

Die beiden Teams warten damit weiter auf den ersten Saisonsieg.

Die weiteren Sonntagsspiele: Thun schlägt Luzern, Sion gewinnt in Lugano.

Mit nur einem Punkt aus drei Partien war dem FCZ der Saisonstart gründlich missglückt, dem Spiel gegen Tabellennachbar Xamax kam damit bereits wegweisende Bedeutung zu. Doch trotz zweimaliger Führung reichte es den Zürchern erneut nicht zum ersten Saisonsieg.

Karlen trifft herrlich

Gaëtan Karlen gelang in der 94. Minute mittels Fallrückzieher der Ausgleich für die ebenfalls noch sieglosen Neuenburger, welche die letzten 25 Minuten in Unterzahl agieren mussten. Pietro di Nardo hatte nach einem überharten Einsteigen in der 69. Minute die rote Karte gesehen.

Marco Schönbächler war es, der die Zürcher kurz vor der Pause in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel glich Marcin Oss für Xamax aus 63. Minute), ehe Assan Ceesay die Zürcher wieder in Front schoss (77.). Zuvor hatte Mimoun Mahi einen Penalty für den FCZ an die Latte gesetzt.

FCZ weiter Schlusslicht

Das Team von Trainer Ludovic Magnin bleibt damit mit 2 Punkten aus 4 Spielen Tabellenletzter. Xamax liegt mit 3 Zählern auf dem vorletzten Rang.