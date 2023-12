Der FC St. Gallen lässt Aufsteiger Yverdon im Nachholspiel der 16. Super-League-Runde keine Chance und siegt zuhause mit 4:0.

Bereits nach einer halben Stunde führen die Ostschweizer vorentscheidend mit 3:0.

Für St. Gallen ist es im 8. Heimspiel in dieser Saison der 8. Vollerfolg.

Es bleibt dabei: Egal wer im Kybunpark zu Gast war, die Heimreise musste das Auswärtsteam bisher immer ohne Punkte im Gepäck antreten – so auch Yverdon-Sport. Im Gegensatz zu anderen Mannschaften waren die Waadtländer in der Ostschweiz meilenweit davon entfernt, etwas Zählbares mitzunehmen.

FCSG spielerisch leicht unterwegs

St. Gallen drückte der Partie, die ursprünglich am vergangenen Sonntag hätte stattfinden sollen und aufgrund des Wintereinbruchs verschoben werden musste, vom Anpfiff an den Stempel auf. Das Spiel war noch keine halbe Stunde alt, da stand es bereits 3:0 für die in allen Belangen überlegenen Gastgeber:

8. Minute: Lukas Görtler hat das Auge für Willem Geubbels, der aus kurzer Distanz mit seinem Abschluss einen Weg an Yverdon-Goalie Sebastian Breza vorbei ins Tor zum 1:0 findet.

00:31 Video Akolo vollendet schöne Kombination zum 2:0 Aus Sport-Clip vom 06.12.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Ausklingen nach der Pause

Mit der komfortablen Führung im Rücken schaltete St. Gallen in der 2. Halbzeit mindestens einen Gang runter und liess Yverdon entsprechend mehr am Spielgeschehen teilnehmen. Ein Treffer blieb dem Aufsteiger jedoch verwehrt. Stattdessen reihte sich mit Isaac Schmidt noch ein dritter St. Galler unter die Torschützen. Der Linksverteidiger sorgte in der 61. Minute für das 4:0.

Um ein Haar wäre Görtler kurz darauf nicht nur das 5:0, sondern womöglich auch das Tor der Saison geglückt. Der Deutsche, der nach seiner langen Verletzungspause erst sein zweites Spiel machte, versuchte es mit einem Schuss aus knapp 45 Metern. Yverdon-Schlussmann Breza musste seine Flugkünste unter Beweis stellen, um einen weiteren Einschlag zu verhindern.

00:27 Video Görtler scheitert aus 45 Metern nur knapp Aus Sport-Clip vom 06.12.2023. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

So geht's weiter

Dank dem Dreier zieht St. Gallen punktemässig mit dem FC Zürich gleich, hat jedoch ein Spiel mehr absolviert. Bereits am Samstag geht es für den FCSG weiter, dann sind die Ostschweizer zu Gast bei YB. Die nächste Partie von Yverdon steht am Sonntag zuhause gegen Stade-Lausanne-Ouchy an.