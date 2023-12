Im Nachholspiel der 5. Super-League-Runde kommt der FC Basel auswärts in Lugano (3:1) zum ersten Sieg in der Fremde.

Den 2:1-Treffer erzielt Djordje Jovanovic auf schmerzhafte Weise 7 Minuten nach Luganos Ausgleich.

In den anderen Spielen ringt YB zuhause Stade-Lausanne-Ouchy mit 1:0 nieder und St. Gallen schiesst Yverdon mit 4:0 aus dem Stadion.

Im 8. Versuch hat es der FC Basel geschafft. Nach zuvor einem Punkt aus 7 Auswärtspartien – geholt am letzten Samstag bei Stade-Lausanne-Ouchy – siegte der FCB beim 3:1 in Lugano erstmals in dieser Saison auf fremden Terrain. 2 Kopfballtreffer, erzielt von Jonathan Dubasin und Djordje Jovanovic, und das Premierentor von Roméo Beney bescherten dem Team von Fabio Celestini den letztendlich verdienten Erfolg.

Jovanovic schmerzvoll, Beney mit Premiere

Das entscheidende Tor war aber mit reichlich Schmerz verbunden: Nach einer hohen Flanke von Dubasin in den Strafraum eilte Amir Saipi aus seinem Kasten. Statt aber den Ball, traf der Lugano-Keeper nur Mann – namentlich Jovanovic. Der Stürmer war zuerst an der Kugel und köpfelte diese an Saipi vorbei zum 2:1 ins verwaiste Tor.

00:41 Video Jovanovic trifft per Kopf und muss einstecken Aus Sport-Clip vom 06.12.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Auf diesen Nackenschlag hatte Lugano keine Antwort mehr. Im Gegenteil: Das eingewechselte FCB-Talent Roméo Beney scheiterte erst noch am Querbalken (88.), ehe er in der 92. Minute doch noch sein erstes Super-League-Tor im allerersten Einsatz bejubeln durfte. Dabei sah Saipi erneut nicht gut aus. Unter Druck gesetzt spielte der Goalie den Ball direkt in die Füsse des 18-Jährigen, der wie ein Routinier zum 3:1-Endstand traf.

Basel überzeugt von Beginn an

Schon nach den ersten 45 Minuten hatte vieles auf den ersten Auswärtssieg Basels hingedeutet. Der FCB führte die feinere Klinge, setzte Lugano bereits früh unter Druck und spielte sich mehr Torchancen heraus. Der Lohn folgte nach einer halben Stunde, als Dubasin nach einer Ecke von Dominik Schmid und einer klugen Kopfballverlängerung Renato Veigas per Kopf zum 1:0 einnickte.

00:29 Video Dubasin köpfelt den FCB in Front Aus Sport-Clip vom 06.12.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Die Führung hielt bis in die 54. Minute. In dieser wurde Lugano-Stürmer Zan Celar auf der rechten Seite in die Tiefe geschickt. Weil Basels Kevin Rüegg in der Mitte nicht aufpasste, stand der Slowene nicht im Abseits. Mit viel Freiraum ausgestattet hatte der Celar Zeit, Roman Macek in der Mitte perfekt zu bedienen. Der Tscheche musste nur noch einschieben – sein erstes Saisontor. Der weitgehend beschäftigungslose FCB-Goalie Mirko Salvi, der kurz vor Beginn für den verletzten Marwin Hitz hatte einspringen müssen, war geschlagen.

Trotz der Niederlage hatte Lugano etwas zu feiern: Captain Jonathan Sabbatini wurde vor dem Anpfiff für sein 412. Spiel im Lugano-Dress geehrt. Damit ist der Uruguayer nun Rekordspieler der Tessiner. Dazu berief der Klub eigens den «SabbaDay» ein.

So geht es weiter

Für beide Mannschaften stehen am kommenden Wochenende Heimspiele an. Während Basel bereits am Samstag gegen GC gefordert ist (18:00 Uhr), kann Lugano noch etwas länger verschnaufen. Die «Bianconeri» empfangen am Sonntag den FC Winterthur (14:15 Uhr).