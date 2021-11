Lausanne schlägt St. Gallen 1:0 und kommt zum ersten Auswärtssieg in dieser Saison.

Den einzigen Treffer erzielen die Waadtländer nicht selbst. Musah Nuhu unterläuft ein Eigentor.

Cameron Puertas verschiesst in der Schlussphase noch einen Lausanner Penalty.

In den anderen beiden Sonntagspartien bezwang Lugano Luzern 3:1, Servette setzte sich gegen GC 3:2 durch.

In der Schlussphase spielten die beiden Teams in der St. Galler Arena noch einmal mit ganz geöffnetem Visier. Während St. Gallen mit der Brechstange den Ausgleich suchte, fuhr Lausanne mehrere gefährliche Konter und war näher am 2:0 als die Espen dem 1:1.

Gleich drei hochkarätige Chancen liessen die Waadtländer liegen:

82. Minute: Einen von Fabian Schubert verursachten Penalty setzt Cameron Puertas an die Latte.

86. Minute: Ein unmotivierter Ausflug von St. Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi bleibt ohne Folgen, weil Brahima Ouattara vor dem leeren Tor noch von Betim Fazliji gestört wird.

89. Minute: Hicham Mahou trifft mit seinem Schuss nur den Aussenpfosten.

Auf Seiten des Heimteams vergab Schubert die grösste Möglichkeit (88.) und agierte damit symptomatisch für den St. Galler Auftritt an diesem Nachmittag. Der Sieg der Waadtländer, die zum ersten Mal auf fremdem Terrain einen Dreier einfahren konnten, war nicht gestohlen.

In der ersten Halbzeit durchkreuzten die Westschweizer den Matchplan von St. Gallens Trainer Peter Zeidler geschickt. Der einzige Treffer der Partie kam indes glücklich zustande. Musah Nuhu spitzelte in der 12. Minute eine Hereingabe von Trae Coyle an seinem ghanaischen Landsmann Zigi vorbei in die eigenen Maschen.

Ein Aufbäumen nach der Pause war zwar da, doch die Durchschlagskraft liessen die St. Galler trotz Chancen durch Lukas Görtler und Jérémy Guillemenot vermissen. Nach den Siegen gegen YB und Basel erleidet St. Gallen damit wieder einen Rückschlag.

So geht es weiter

St. Gallen reist am kommenden Samstag zu Sion ins Tourbillon. Für Lausanne steht tags darauf das Léman-Derby gegen Servette auf dem Programm.