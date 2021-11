In der 14. Runde der Super League setzt sich Servette in einem unterhaltsamen Spiel mit 3:2 gegen die Grasshoppers durch.

Die Zürcher machen in Genf einen 0:2-Rückstand wett, müssen aber dennoch als Verlierer vom Platz.

In den weiteren Partien vom Sonntag setzt sich Lausanne in St. Gallen knapp mit 1:0 durch, Luzern unterliegt Lugano mit 1:3.

In der 69. Minute sorgte Hayao Kawabe für grosse Jubelstürme auf Seiten der Grasshoppers. Der 26-Jährige zeichnete nicht nur für den Ausgleich zum 2:2 verantwortlich und sorgte damit für eine klare Reaktion auf den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand, sondern durfte sich auch über den schönsten Treffer der Partie freuen. Von ausserhalb des Strafraums traf der Japaner wunderbar ins hohe Eck.

00:34 Video Kawabe trifft herrlich ins hohe Eck Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen

Doch am Ende war es das Heimteam im Stade de Genève, das sich über den Sieg freuen durfte. In der 80. Minute profitierte Servette einmal mehr von der nicht sattelfest agierenden GC-Defensive und konnte durch Grejohn Kyei, der in der 32. Minute bereits das 1:0 erzielt hatte, wieder in Führung gehen. Ein weiteres Mal konnte die Mannschaft von Trainer Giorgio Contini nicht reagieren und musste die Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten.

00:37 Video Kyei sorgt mit seinem 2. Treffer für die Entscheidung Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen

Die wohl turbulenteste Phase erlebte die Partie kurz vor und nach der Pause:

41. Minute: Nach einem missglückten Rückpass klärt GC-Verteidiger Allan Arigoni im eigenen Strafraum im Zweikampf gegen Kyei. Schiedsrichter Adrien Jaccottet gibt Elfmeter, nimmt nach Intervention des VAR seinen Entscheid aber wieder zurück.

Nach einem missglückten Rückpass klärt GC-Verteidiger Allan Arigoni im eigenen Strafraum im Zweikampf gegen Kyei. Schiedsrichter Adrien Jaccottet gibt Elfmeter, nimmt nach Intervention des VAR seinen Entscheid aber wieder zurück. 45. + 1 Minute: Kaly Sène lässt sich kurz vor der Pause als Torschütze zum 1:1 feiern. Erneut meldet sich der VAR. Dem Treffer war ein GC-Handspiel an der Strafraumgrenze vorausgegangen. Das Tor wird aberkannt.

Kaly Sène lässt sich kurz vor der Pause als Torschütze zum 1:1 feiern. Erneut meldet sich der VAR. Dem Treffer war ein GC-Handspiel an der Strafraumgrenze vorausgegangen. Das Tor wird aberkannt. 49. Minute: Erneut hat ein GC-Spieler seine Hände nicht unter Kontrolle. Georg Margreitter missglückt im eigenen Sechzehner eine Annahme, der Ball prallt an den Arm des Zürchers. Den anschliessenden Penalty verschiesst Théo Valls.

Erneut hat ein GC-Spieler seine Hände nicht unter Kontrolle. Georg Margreitter missglückt im eigenen Sechzehner eine Annahme, der Ball prallt an den Arm des Zürchers. Den anschliessenden Penalty verschiesst Théo Valls. 50. Minute: Trotz des Elfmeters sind die Zürcher gedanklich noch in der Garderobe. Aus spitzem Winkel trifft Kastriot Imeri sehenswert ins hohe Eck zum 2:0.

Trotz des Elfmeters sind die Zürcher gedanklich noch in der Garderobe. Aus spitzem Winkel trifft Kastriot Imeri sehenswert ins hohe Eck zum 2:0. 56. Minute: Dieses Mal erhält der Rekordmeister einen Elfmeter zugesprochen. Léo Bonatini verwandelt souverän zum Anschlusstreffer.

Schliessen 00:42 Video Jaccottet nimmt Penalty-Entscheid zurück Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen 01:24 Video Sène freut sich zu früh über das 1:1 Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen 00:36 Video Margreitter unglücklich, Valls verschiesst Penalty Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen 00:43 Video Imeri trifft aus spitzem Winkel Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen 00:45 Video Bonatini mit dem Anschlusstreffer für GC Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen

Mit dem Ausgleich durch Kawabe fand das Comeback von GC seinen vorläufigen Höhepunkt, das am Ende nicht von Erfolg in Form eines Punktgewinns gekrönt werden sollte. Servette beendet derweil seine Negativserie und gewinnt nach 5 Niederlagen wieder einmal. Die Mannschaft von Trainer Alain Geiger rückt dank diesem Sieg auf Rang 6 vor, GC bleibt auf dem 5. Tabellenplatz.

00:51 Video Die Stimmen zu Servette - GC Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen

So geht es weiter

Für die Grasshoppers geht es am nächsten Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Lugano weiter (live ab 18:00 Uhr auf SRF zwei). Servette ist einen Tag später in Lausanne zu Gast.