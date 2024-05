Meyers Premiere, Barrys Antwort: Kein Sieger in Basel

Zum Auftakt in die Relegation Group der Super League spielen Basel und Luzern 1:1.

Leny Meyer trifft für Luzern kurz nach der Pause, Thierno Barry reagiert wenig später per Kopf.

In den späteren Sonntagspartien gastiert Leader YB beim FCZ, Yverdon empfängt Lausanne-Sport.

Es war eine Partie von überschaubarer Relevanz, die zum Auftakt in die Relegation Group zwischen Basel und Luzern anstand. Tatsächlich vermochte die erste Halbzeit kaum einen der über 21'000 Zuschauer von den Sitzen zu reissen. Nach verheissungsvollem Beginn und einer guten Möglichkeit von Luzerns Pius Dorn flachte die Partie merklich ab. Einziger Aufreger vor der Pause war eine Chance von Jakub Kadak, der nach einer halben Stunde das 1:0 knapp verpasste. Der FCB blieb offensiv hingegen komplett harmlos.

Mit dem Wiederanpfiff kehrte in Basel Leben in die Bude zurück. Erst 20 Sekunden waren in der 2. Halbzeit gespielt, da musste FCB-Keeper Marwin Hitz bereits hinter sich greifen. Der Basler Schlussmann hatte einen Abschluss von Kadak unglücklich nach vorne abprallen lassen, wo der aufgerückte Aussenverteidiger Leny Meyer bereitstand. Für den 19-jährigen Sohn von Sportchef Remo Meyer war es das erste Tor im Trikot des FC Luzern.

00:43 Video Meyer profitiert von ungenügender Hitz-Abwehr Aus Sport-Clip vom 05.05.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Barry per Kopf ins Glück

Für Basel, vor der Partie immerhin 7 Punkte vor dem Barrage-Platz, war das Gegentor so etwas wie ein Weckruf. Das Heimteam reagierte mit Vehemenz und belohnte sich sechs Minuten später mit dem Ausgleich. Basels Torgarant Thierno Barry stieg nach einer punktgenauen Flanke von Dominik Schmid am höchsten und köpfelte gekonnt zum 1:1 ein. Kurz zuvor hatte Kadak das 2:0 für den FCL vergeben.

Auch in der Folge wogte das Spiel hin und her. Mit vielen Wechseln wurde in der Schlussphase der Spielfluss bei beiden Teams unterbrochen. Ohne grösseren Aufreger plätscherte die Partie dem Ende entgegen. Mit dem leistungsrechten Unentschieden können beide Teams leben.

So geht's weiter

In der Relegation Group gastiert mit Stade-Lausanne-Ouchy am kommenden Freitag das Schlusslicht im Basler St. Jakob-Park. Luzern ist einen Tag darauf zu Gast bei Lausanne-Sport.