Yverdon-Sport feiert zum Auftakt der Relegation Group dank 3 Toren innert 8 Minuten einen 3:1-Heimsieg über Lausanne-Sport.

Der Sieger des Waadtländer Derbys kann sich einmal mehr auf seine Heimstärke verlassen und darf mit dem Ligaerhalt rechnen.

Im zweiten Sonntagsspiel in der Relegation Group trennen sich Basel und Luzern 1:1. YB macht den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel.

Eine Stunde war gespielt, als plötzlich die Hoffnung für Lausanne im Derby bei Yverdon noch einmal zurückkehrte: Soeben hatte Aymen Mahious das wohl endgültig entscheidende 4:0 frei vor dem Lausanne-Tor verpasst. Fast im Gegenzug wurde Mohamed Tijani nach einem harten Penaltypfiff mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Noë Dussenne liessen die Diskussionen kalt. Er verkürzte vom Punkt auf 1:3.

Weil 10 Yverdon-Akteure anschliessend aber solidarisch verteidigten, war der Ehrentreffer der Gäste das letzte echte Highlight einer lange spektakulären Partie. Das 2. Lausanne-Tor wollte trotz Schlussfurioso nicht mehr fallen. Wenngleich das Waadtländer Derby im Niemandsland der Tabelle in der Deutschschweiz nicht eben ein Strassenfeger ist, wurde den 3800 Fans im Stade Municipal zumindest in der ersten Stunde ein wunderbar abwechslungsreiches Duell geboten.

Carlos schlägt Karlo

Nach ruhigem Start legten die Hausherren so richtig los und trafen zwischen der 9. und 17. Minute gleich dreifach. Erst stieg Dimitrije Kamenovic nach einer Flanke am höchsten. Dann vollendete Kevin Carlos, nachdem Lausanne-Keeper Karlo Letica zu früh zu Boden gegangen war. Abermals Carlos, diesmal per Kopf nach einem Eckball, führte die frühe Vorentscheidung herbei. Mit 12 Saisontoren ist der Spanier die Nummer 2 der Liga hinter Luganos Zan Celar (13).

Video Yverdon stellt innert kürzester Zeit auf 3:0 Aus Sport-Clip vom 05.05.2024. Video Lausanne trifft in einer Szene zweimal den Pfosten Aus Sport-Clip vom 05.05.2024.

Das Team von Ludovic Magnin reagierte vehement. Kaly Sènes Tor zum 1:3 (25.) wurde wegen Abseits annulliert. Anschliessend beklagte LS in einer kuriosen Szene Pech: Rares Ilie sah seinen Kopfball an den Pfosten gelenkt, auch der folgende Klärungsversuch der Yverdon-Defensive landete an ebenjenem Aluminium-Gestänge.

Einmal mehr erwies sich das Stade Municipal als uneinnehmbare Festung. Seit 5 Partien ist Yverdon-Sport zuhause ungeschlagen, hat 37 seiner 43 Punkte in der Heimat eingefahren. Nur YB sammelte vor Heimfans noch mehr Zähler. In der Tabelle überholt Yverdon damit seinen vor dem Spiel gleich viele Punkte aufweisenden Waadtländer Konkurrenten. Mit 10 Punkten Vorsprung auf den Barrageplatz ist der Ligaerhalt für das heimstarke Yverdon wohl nur noch Formsache.

So geht es weiter

Die Lausanner eröffnen das nächste Super-League-Wochenende bereits am Freitag mit ihrem Heimspiel gegen den FC Basel. Einen Tag darauf gastiert Yverdon im nächsten Waadtländer Derby bei Stade-Lausanne-Ouchy.