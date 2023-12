FCB gibt Sieg aus der Hand – und reüssiert auch in Überzahl nicht

In der 16. Runde der Super League trennen sich Stade-Lausanne-Ouchy und Basel 1:1.

Der FCB geht auf der Pontaise schon in der 2. Minute in Führung, gibt den Sieg nach dem Seitenwechsel aber aus der Hand.

Im anderen Samstagsspiel schickt GC Lausanne-Sport mit einer 5:0-Packung nach Hause. Die Partie zwischen Winterthur und dem FCZ fiel dem vielen Schnee auf der Schützenwiese zum Opfer.

Basel verfiel nach dem Seitenwechsel plötzlich in Passivität und überliess SLO das Spieldiktat. Mit dem vielen Ballbesitz wussten die Gastgeber nur selten etwas anzufangen. Ab und an konnte die Mannschaft von Neo-Trainer Ricardo Dionisio, der zum 2. Mal an der Seitenlinie amtete, aber Nadelstiche setzen.

So etwa in der 71. Minute, als Stade-Lausanne-Ouchy mit dem ersten richtig gefährlichen Vorstoss gleich erfolgreich war. Mergim Qarri eroberte vor dem Basler Strafraum den Ball und reagierte blitzschnell. Per Doppelpass mit Florian Danho kam der 28-Jährige frei vor FCB-Goalie Marwin Hitz erneut an den Ball und netzte souverän zum 1:1 ein.

00:29 Video Nach hübschem Doppelpass: Qarri gleicht für SLO aus Aus Sport-Clip vom 02.12.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

SLO war beflügelt, der Basler Defensivblock endlich geknackt. Doch nur 4 Minuten nach dem Ausgleich war es um die Lausanner Euphorie bereits wieder geschehen. Dann holte sich Danho nämlich die 2. gelbe Karte des Spiels und wurde vom Platz gestellt. Der Vorlagengeber beim 1:1 legte sich den Ball im FCB-Sechzehner zu weit vor und traf Fabian Frei anschliessend am Knöchel.

Basel nutzt Überzahl nicht

Fast 20 Minuten blieben Basel also, um sich den Sieg mit numerischer Überzahl doch noch zu sichern. Dies gelang der Mannschaft von Fabio Celestini aber nicht, auch weil sie einige hochkarätige Chancen liegen liess:

86. Minute: Anton Kade läuft mit dem Ball in den Strafraum und an die Grundlinie. Von dort spielt er einen Pass zur Mitte, wo Thierno Barrys Abschluss aus kurzer Distanz geblockt wird.

Anton Kade läuft mit dem Ball in den Strafraum und an die Grundlinie. Von dort spielt er einen Pass zur Mitte, wo Thierno Barrys Abschluss aus kurzer Distanz geblockt wird. 95. Minute: Nach einem Foul an Barry kommen die Gäste zu einem Freistoss. Aus rund 20 Metern prüft Taulant Xhaka SLO-Goalie Dany Da Silva. Dieser lenkt den Ball über das Tor.

Nach einem Foul an Barry kommen die Gäste zu einem Freistoss. Aus rund 20 Metern prüft Taulant Xhaka SLO-Goalie Dany Da Silva. Dieser lenkt den Ball über das Tor. 96. Minute: Den fälligen Eckball tritt Dominik Schmid in den Sechzehner. Finn van Breemen verlängert per Kopf an den weiten Pfosten zu Djordje Jovanovic, der auf der anderen Seite des Fünfmeterraums Barry anspielt. Der Stürmer setzt zum Fallrückzieher an, segelt aber am Ball vorbei und lässt die Chance liegen. Kurz darauf ist das Spiel vorbei.

FCB gestaltet 1. Halbzeit

Der Start in die Partie war den Baslern optimal geglückt. Die Defensive der Gastgeber verschlief die ersten Minuten nach dem Anpfiff und wurde bereits in der 2. Minute düpiert.

Captain Frei schlug aus der Basler Hälfte einen langen Ball über die Abwehrkette hinweg an die Strafraumgrenze, wo Kade der Lausanner Innenverteidigung entwischt war. Der 19-Jährige nahm die Vorlage mit der Brust sehenswert an und versorgte den Ball direkt und platziert im linken unteren Eck. Die Gastgeber rannten also früh einem Rückstand hinterher.

In ähnlichem Stil ging es anschliessend weiter. Basel versuchte SLO immer wieder mit hohen Bällen vor Probleme zu stellen. Ein weiterer Treffer wollte den Gästen aber nicht gelingen. In der 31. Minute netzte Renato Veiga per Seitfallzieher zwar sehenswert ein. Bei Kades Hereingabe schnappte die Lausanner Abseitsfalle jedoch zu.

00:33 Video Kein Abseits: Kade bringt Basel früh in Front Aus Sport-Clip vom 02.12.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

So geht es weiter

Für die beiden Mannschaften geht es am nächsten Wochenende weiter im Ligabetrieb. Basel empfängt am Samstag die Grasshoppers. Stade-Lausanne-Ouchy gastiert tags darauf beim ebenfalls kriselnden Yverdon.