GC feiert in der 16. Runde der Super League einen 5:0-Heimsieg gegen Lausanne-Sport.

Im eisigen Letzigrund trifft Filipe De Carvalho kurz nach seiner Einwechslung doppelt. Justin Hammel pariert an seinem Geburtstag einen Penalty.

Während die Zürcher den 5. Saisonsieg bejubeln, müssen die Waadtländer nach 6 Spielen ohne Niederlage wieder als Verlierer vom Platz.

Im anderen Samstagsspiel trennen sich Lausanne-Ouchy und Basel 1:1, das Derby zwischen Winterthur und dem FCZ wurde verschoben.

Eisig kalt und keine Tore – man hätte es niemandem übel nehmen können, wenn er oder sie in der Pause die Heimreise angetreten hätte. In der zweiten Halbzeit wurden die wenigen Fans, die sich trotz den ungemütlichen Bedingungen im Letzigrund eingefunden hatten, aber für ihr Ausharren belohnt – und wie.

Legende: Not macht erfinderisch Auch eine Leiter kann als Schneeschaufel dienen, wie diese Helfer vor Spielbeginn bewiesen. SRF

Gleich 4 Tore bekamen sie in den folgenden 20 Minuten zu sehen. Und allesamt fielen sie für das Heimteam, das sich dank gnadenloser Effizienz den erst 5. Saisonsieg sicherte. Gegner aus Lausanne scheinen GC zu behagen: Erst vor knapp 3 Wochen hatten die Zürcher Stade-Lausanne-Ouchy mit 5:2 abgefertigt.

De Carvalho trifft schon nach 19 Sekunden

Massgeblichen Anteil am Sieg hatte Felipe De Carvalho. Der Portugiese wurde nach der Pause für Theo Corbeanu eingewechselt, der nach überstandener Bänderverletzung sein Comeback gab. Viel Anlaufzeit brauchte De Carvalho nicht. 19 Sekunden um genau zu sein. So lange dauerte es, bis der Ball nach Wiederanpfiff im Netz zappelte. Nach einem Ballgewinn von Bradley Fink reagierte der 20-Jährige am schnellsten, nahm den Ball technisch gekonnt mit und schob in die rechte untere Ecke ein.

Nur 4 Minuten später jubelte GC schon wieder. Und schon wieder hatte Joker De Carvalho getroffen. Ein schönes Zuspiel von Amir Abrashi in die Tiefe nutzte der Portugiese zur 2:0-Führung.

Lausanne eiskalt geduscht

Noch hatten die «Hoppers» nicht genug. Nach dem Motto «jeder Schuss ein Treffer» reihte sich Tsiy Ndenge (57.) mit einem Flachschuss aus knapp 20 Metern in die Torschützenliste ein. Auch Awer Mabil (65.) durfte sich kurz darauf über ein persönliches Erfolgserlebnis freuen, ebenso wie Théo Ndicka (93.). Beide trafen jeweils aus kurzer Distanz.

Ein persönliches Erfolgserlebnis hatte auch Justin Hammel zu verzeichnen. Am Tag seines 23. Geburtstags parierte der GC-Keeper einen Penalty von Kaly Sène, der es halbhoch ins rechte Eck versuchte.

Bei Lausanne passte über weite Strecken wenig zusammen. Zwar hatten die Waadtländer nach 20 harzigen Minuten besser in die Partie gefunden und waren zu einigen Chancen gekommen. Gelingen wollte dem Team von Ludovic Magnin, das zuvor seit 6 Spielen nicht mehr verloren hatte, für einmal aber wenig.

00:24 Video Ilie hat das freie Tor vor sich, trifft aber nur die Latte Aus Sport-Clip vom 02.12.2023. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Sinnbildlich für den Auftritt der Lausanner stand Rares Ilie. Der Rumäne hatte in der ersten Halbzeit eine Topchance liegengelassen, indem er einen Kopfball statt ins leere Tor an die Latte setzte.

So geht es weiter

Dank dem Sieg gegen Lausanne-Sport hat sich GC im Tabellenkeller zumindest etwas Luft verschafft. In einer Woche gastiert das Team von Trainer Bruno Berner in Basel, die Waadtländer, die nur noch 2 Punkte vor GC liegen, empfangen Servette.

Schliessen 01:10 Video Magnin: «Mit dieser Klatsche kommen wir schön zurück auf den Boden» Aus Sport-Clip vom 02.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden. Abrashi: «Es ist ziemlich viel für uns gelaufen» Aus Sport-Clip vom 02.12.2023.