Der FC Luzern und der FC Sion trennen sich im Spiel der 26. Runde der Super League 1:1.

Luzern trifft beim Stand von 0:0 zwei Mal nur Aluminium.

Zu reden gibt Martin Frydeks Aussetzer, der Sion das 1:0 ermöglicht.

YB schlägt Zürich klar, Vaduz siegt bei Servette.

Es war bezeichnend: Nach über einer Stunde magerer Kost begann Luzern gegen Sion in Fahrt zu kommen. Martin Frydek, Filip Ugrinic und auch Yvan Alounga liessen beste Chancen aus. Letzterer traf sogar die Latte, es war bereits der 2. Aluminium-Treffer von Luzern zu diesem Zeitpunkt.

Grgic profitiert von Frydek-Aussetzer

Das 1. Tor der Partie erzielte schliesslich der Gast aus Sion in der 76. Minute. Dass in der Defensive «hoch in die Mitte» zu spielen eigentlich ein Tabu ist, weiss jeder Amateurspieler. Frydek probierte es trotzdem – und da FCL-Goalie Marius Müller mitspielen wollte, stellte Sions Anto Grgic Frydek mit dem 0:1 ins leere Tor eine teure Rechnung aus.

Luzern powerte aber weiter. Und siehe da: Nur 2 Minuten später gelang der Ausgleich. Frydek spitzelte den Ball an der Strafraumgrenze zu Ugrinic, der mit einem satten Schuss zum Endstand traf.

1. Halbzeit zum Vergessen

Aus der 1. Halbzeit war nur der Pfostenschuss von Luzerns Varol Tasar in Erinnerung geblieben:

26. Minute: Frydek wird von Lorik Emini hoch angespielt und behauptet den Ball. Dann bringt er Tasar ins Spiel, der völlig ungedeckt aus wenigen Metern zum Abschluss kommt. Der Ball landet am Pfosten und dann im Seitenaus.

Mit Freude soll der FC Sion den Klassenerhalt schaffen, hatte der neue Trainer Marco Walker postuliert. Bei seiner Premiere gegen Luzern hatte weniger die Spielfreude, sondern mehr der Kampf dominiert. Taktisch stellte Walker im Vergleich zu Christian Constantin von einer Dreier- zu einer Viererkette um, was immerhin zu Beginn der Partie etwas Stabilität verlieh.

So geht's weiter

In der Tabelle bleiben 6 Punkte zwischen Luzern und Sion. Die Walliser verharren auch nach dem Sieg von Vaduz auf dem Barrage-Platz. Nach der Nati-Pause empfängt Sion am Ostersonntag YB. Luzern spielt einen Tag zuvor bei Lausanne-Sport.