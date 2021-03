Super-League-Schlusslicht Vaduz holt dank eines 2:1-Auswärtssieges gegen Servette wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Den Genfern gelingt eine Viertelstunde vor Schluss der Anschlusstreffer, den Ausgleich schaffen sie aber nicht mehr.

YB bezwingt den FC Zürich 4:0, Luzern und Sion trennen sich 1:1.

Der Druck auf den FC Vaduz war in der 26. Runde der Super League nicht gerade klein. Punkte müssen her, will man den Anschluss an den 8. Platz und damit das rettende Ufer nicht verlieren. Und tatsächlich: Die Gäste aus dem Liechtenstein luchsten den zuletzt starken Servettiens 3 Punkte ab.

Servette drückt, aber trifft nicht (mehr)

Spannung kam im Stade de Genève 15 Minuten vor dem Schlusspfiff auf. Grejohn Kyei brachte das Heimteam mit seinem Treffer nochmals heran. Doch obwohl Servette danach drückte und Coach Alain Geiger in der Offensive alles auf eine Karte setzte, wollte das 2:2 nicht mehr fallen. Miroslav Stevanovic scheiterte in den Schlusssekunden mit seinem Kopfball am toll reagierenden Vaduz-Keeper Benjamin Büchel.

Vaduz überzeugte mit einem solidarischen und soliden Auftritt. In der 28. Minute war es Pius Dorn, der die Gäste in Führung schoss. Matteo di Giusto doppelte in der 2. Halbzeit eiskalt nach (50.). «Besser wie heute können wir glaube ich nicht spielen», lobte FCV-Coach Mario Frick sein Team. «Wir sind unfassbar stolz, dass wir diese 3 Punkte entführen konnten.»

Spannung im Tabellenkeller

Während das weiter zweitplatzierte Servette den 5. Sieg in Folge verpasste, kann Vaduz in der Tabelle zum neuntplatzierten Sion aufschliessen. Die beiden Teams haben nun gleich viele Punkte. Nach der Nati-Pause muss Vaduz zum kriselnden FCB, Servette empfängt den FC Lugano.