YB kantert Zürich im Wankdorf 4:0 nieder und kehrt nach 4 Unentschieden in der Super League zum Siegen zurück.

Quentin Maceiras, Felix Mambimbi, Jordan Siebatcheu und Meschack Elia erzielen die Treffer für den Leader, der seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf 20 (!) Punkte ausbaut.

In den anderen Sonntagspartien trennen sich Luzern und Sion 1:1 unentschieden, Vaduz bezwingt Servette 2:1.

Am Schluss schossen sich die Berner auch noch den Frust vom chancenlosen Auftritt in der Europa League gegen Ajax Amsterdam von der Seele. Jordan Siebatcheu mit seinem 10. Saisontreffer in der 87. Minute und Meschack Elia in der Nachspielzeit machten für YB den Deckel drauf. Das 4:0 gegen den FCZ war nicht nur völlig verdient, sondern auch «standesgemäss».

In 5 von den letzten 7 Direktduellen hatte YB jeweils mindestens 4 Treffer gegen den FCZ erzielt. So war es auch diesmal. 10 Niederlagen der Zürcher in Folge gegen YB sprechen ausserdem eine deutliche Sprache.

Maceiras mit der Premiere

Den Torreigen eröffnet hatte Quentin Maceiras mit seinem ersten Tor überhaupt für YB (33.). Es war die Antwort auf eine gute Chance von Blaz Kramer auf der anderen Seite. Der FCZ-Stürmer setzte einen Kopfball nach einer Flanke von Ousmane Doumbia zu hoch an (31.).

Der FCZ liess offensiv wenig Positives erkennen. Bereits in der ersten Minute hatte Benjamin Kololli mit einem frechen Abschluss vom Mittelkreis ein Zeichen gesetzt. David von Ballmoos parierte jedoch im Zurücklaufen – und die Gäste liessen in der Folge ihre anfängliche Aufmüpfigkeit vermissen.

Omeragic muss verletzt raus

U21-Nati-Spieler Felix Mambimbi, der von der Vorarbeit des starken Nicolas Moumi Ngamaleu (2 Assists) profitierte, führte mit dem 2:0 nach einer guten Stunde die Vorentscheidung herbei. Neben den 4 YB-Treffern auffällig waren auch die Trikots der Berner: Als Zeichen gegen Rassismus traten sie ganz in schwarz gewandet auf.

Bereits in der 29. Minute musste Becir Omeragic verletzt vom Platz. Ob der Nati-Verteidiger in Diensten des FCZ Vladimir Petkovics Aufgebot für die anstehenden WM-Quali-Spiele Folge leisten kann, bleibt abzuwarten.

So geht es weiter

Nach der Nati-Pause gastiert YB, das 10 Runden vor Schluss mit 20 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze ein einsames Dasein fristet, am 4. April beim FC Sion. Zürich reist tags zuvor zu St. Gallen, das nur einen Punkt weniger aufweist.