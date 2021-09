Basel kommt in der 6. Runde der Super League in Lugano nicht über ein 1:1 hinaus.

Der FCB geht zwar durch Arthur Cabral in Führung (29.), kassiert in einer schwachen 2. Hälfte aber den Ausgleich (59.).

St. Gallen gerät in Genf mit 1:5 unter die Räder, Lausanne bleibt nach dem 1:1 gegen Sion weiter sieglos.

Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit hätte Arthur Cabral Basel beinahe einmal mehr in dieser Saison gerettet. Doch ein wacher Sebastian Osigwe im Lugano-Tor verhinderte das 1:2. Das Siegtor wäre zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaft gewesen, denn Cabrals Schuss war der einzige (!) Basler Abschluss auf das Tor von Osigwe in der 2. Halbzeit.

Lugano auf der Gegenseite zeigte bei der ersten Partie nach der Entlassung von Trainer Abel Braga eine reife Leistung und war in der 2. Halbzeit die bessere Mannschaft. Die Bemühungen belohnte Asumah Abubakar in der 59. Minute mit einem typischen Lugano-Tor.

Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte stimmte in der Basler Abwehr die Zuordnung überhaupt nicht. Die perfekte Flanke von Jonathan Sabbatini köpfelte Abubakar problemlos zum Ausgleich ein.

00:37 Video Abubakar vollendet perfekten Lugano-Konter Aus Sport-Clip vom 12.09.2021. abspielen

FCB-Trainer Patrick Rahmen reagierte mit einem Dreifachwechsel auf den Rückschlag, doch die erhoffte Leistungssteigerung blieb aus. Basel lässt damit zum dritten Mal in Folge Punkte liegen und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze.

Cabrals 8. Treffer reicht nicht

Schon vor der Pause hatte Basel mit den aufsässigen Luganesi seine liebe Mühe. In einer kampfbetonten, aber ereignisarmen Startphase liess das Heimteam wenig bis gar nichts zu.

Kurz vor Abschluss der ersten halben Stunde war es einmal mehr Cabral, der mit seinem 8. Saisontor in der Super League den Bann für den Gast aus Basel brach. Der Topskorer bugsierte den Ball nach einer missglückten Rettungsaktion von Lugano-Torhüter Osigwe aus nächster Nähe über die Linie.

00:35 Video Cabral schiebt aus nächster Nähe ein Aus Sport-Clip vom 12.09.2021. abspielen

Lugano wurde in der ersten Halbzeit nur einmal richtig gefährlich, als Heinz Lindner den wirbligen Abubakar im letzten Moment den Ball vom Fuss spitzeln konnte (45.+2).

So geht's weiter

Für Basel steht am Donnerstag in Baku gegen Karabach die erste Partie in der Conference League auf dem Programm. Etwas weniger weit dauert die Reise nach Rorschach, wo Basel am Sonntag im 1/16-Final des Schweizer Cups gefordert ist. Lugano ist am Freitag im gleichen Wettbewerb zu Gast bei Neuchâtel Xamax.