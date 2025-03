Per E-Mail teilen

Die Grasshoppers und Sion trennen sich in der 28. Runde der Super League im Letzigrund mit 1:1.

Benjamin Kololli trifft kurz vor der Pause, Nikolas Muci rettet für das überlegene GC in der Nachspielzeit immerhin noch einen Punkt.

In den anderen Sonntagsspielen empfängt Basel die Young Boys, Lugano misst sich mit Winterthur.

In der Nachspielzeit belohnte sich GC dann doch noch für den immensen Aufwand, dass es an diesem frühen Sonntagnachmittag betrieben hatte. In der 94. Minute legte Benno Schmitz für Joker Nikolas Muci auf, der den Ball mit dem Schienbein zum 1:1 über die Linie bugsierte.

Der Jubel über den gewonnenen Punkt hielt sich bei den Zürchern nach dem Schlusspfiff dennoch in engen Grenzen. Zu viele Chancen hatte das Team von Trainer Tomas Oral zuvor in der ganzen Partie liegengelassen. Und weil Yverdon am Vortag gewonnen hatte, ist der eine Punkt im Abstiegskampf zu wenig. Vier Zähler beträgt der Rückstand auf den rettenden 10. Platz.

Chancen zuhauf schon in Halbzeit 1

Schon in der ersten Halbzeit waren die Zürcher näher am Führungstreffer gewesen. Doch allen voran Nestory Irankunda gab vor dem Tor eine unglückliche Figur ab. Der Australier kam in den ersten 45 Minuten drei Mal aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, vergab aber stets.

In der 6. Minute scheiterte er an Sion-Torhüter Timothy Fayulu, in der 34. Minute setzte er den Ball neben das Tor, ehe er kurz darauf eigentlich alles richtig machte, seinen Schuss aber am Pfosten abprallen sah. Schon in der 10. Minute hatte GC die Torumrandung gegen sich, als Sonny Kittel mit einem frechen Freistoss nur die Latte traf.

Besser machte es Sions Benjamin Kololli kurz vor dem Pausenpfiff. Der Mittelfeldspieler wagte bei einem Freistoss aus rund 30 Metern den Direktschuss und erwischte GC-Ersatzkeeper Manuel Kuttin in der rechten unteren Torecke. Stammgoalie Justin Hammel war einer von vier gesperrten Stammspieler, auf die das Heimteam verzichten musste. Dass ausgerechnet Kololli traf, war kein Zufall. Nicht weniger als sieben Abschlüsse – einer davon klatschte an die Latte (10.) – hatte er vor dem Pausenpfiff auf dem Konto.

Auch in Überzahl klappt's nicht

Die letzten 20 Minuten durfte sich GC auch noch in Überzahl versuchen. Numa Lavanchy spielte den Ball an der Strafraumgrenze mit der Hand, was der VAR als Vereitelung einer klaren Torchance taxierte.

Mit einem Mann mehr schnürten die Zürcher ihren Gegner vor allem in der Schlussphase richtiggehend ein. Doch das Pech klebte weiterhin an den Füssen des Oral-Teams. Maksim Paskotsi sorgte in der 84. Minute für den dritten GC-Aluminiumtreffer. Und Bryan Lasme brachte es fertig, den Nachschuss aus wenigen Metern neben das Tor zu setzen.

So geht's weiter

Am kommenden Wochenende pausiert die Super League, die Nationalteams stehen im Einsatz. Am 29. März geht's dann in der Meisterschaft weiter. Sion empfängt um 18:00 Uhr Yverdon, die Grasshoppers laden tags darauf den FCZ zum Zürcher Derby (16:30 Uhr).

