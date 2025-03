2:1-Sieg in Basel

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

YB feiert in der 28. Runde der Super League beim 2:1 in Basel den erst dritten Auswärtssieg in dieser Saison.

Christian Fassnacht trifft für die Berner schon nach 47 Sekunden und ist auch für den 2:1-Siegtreffer verantwortlich (78.).

In den anderen Sonntagsspielen spielen GC und Sion 1:1, Lugano kehrt gegen Winterthur auf die Siegerstrasse zurück.

Kaum waren die «drey scheenschte Dääg» zu Ende, avancierte ausgerechnet Christian Fassnacht zum Basler Spielverderber. Der YB-Flügel traf im St. Jakob-Park doppelt und bescherte den Bernern den erst dritten Auswärtssieg in dieser Saison. Dank dem zweiten Erfolg in Folge liegen die Young Boys wieder nur 5 Punkte hinter Leader Servette zurück, während Basels Formkurve mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen weiter nach unten zeigt.

Den Auftakt bei stimmungsvoller Kulisse und über 28'000 Zuschauern hatte Fassnacht mit dem 1:0 nach schon 47 Sekunden gemacht. Der 31-Jährige kam aus nächster Nähe frei zum Abschluss, nachdem die Basler Abwehr den Ball in mehreren Versuchen nicht aus der Gefahrenzone hatte wegspedieren können.

Die Partie flachte nach dem fulminanten Start nicht ab, im Gegenteil. Chancen hüben wie drüben sorgten in der ersten Halbzeit für beste Unterhaltung. Dass die Young Boys die Führung in die Pause mitnehmen konnten, hatten sie unter anderem Marvin Keller zu verdanken. Der YB-Schlussmann parierte gegen Kevin Carlos (25.) und Léo Leroy (39.) gekonnt und hielt hinten die Null.

Fassnacht trifft erneut

Die Pause tat der unterhaltsamen Partie keinen Abbruch, einen offenen Schlagabtausch sahen die Fans auch in der zweiten Halbzeit. Kurz nachdem Joël Monteiro das 2:0 vergeben hatte, belohnte sich das Heimteam für den Aufwand. Der eingewechselte Philip Otele spielte sich mit einem Doppelpass mit Xherdan Shaqiri frei vor Keller und traf zum verdienten 1:1-Ausgleich (67.).

In der 78. Minute stellte dann erneut Fassnacht seinen Torriecher unter Beweis. Der Flügel spekulierte nach einem strammen Schuss von Teamkollege Cedric Itten auf einen Abpraller und lag damit goldrichtig. FCB-Goalie Marwin Hitz wehrte den Ball nach vorne ab, wo Fassnacht bereitstand und zum 2:0 abstaubte.

Der zweite Fassnacht-Streich zog dem Heimteam den Stecker. Wirklich gefährlich vors Tor kamen die Basler in der Schlussphase nämlich nicht mehr.

So geht's weiter

Am kommenden Wochenende pausiert die Super League, die Nationalteams stehen im Einsatz. Am 29. März geht's dann in der Meisterschaft weiter. YB empfängt um 18:00 Uhr den FC St. Gallen, Basel ist tags darauf bei Winterthur zu Gast.

Übersicht Super League