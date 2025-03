In der 28. Runde der Super League findet der FC Lugano beim 2:1-Sieg über Winterthur auf die Erfolgsspur zurück.

Den Weg zum Heimsieg ebnet Stürmer Giorgos Koutsias mit einem Doppelpack (50./56.) nach dem Seitenwechsel.

In den anderen Sonntagsspielen teilen sich GC und Sion die Punkte, YB entführt deren 3 aus Basel.

Fünf Minuten waren in der 2. Halbzeit gespielt, als sich der FC Lugano im Nachhinein für eine dominante erste Halbzeit belohnte. Giorgos Koutsias vollendete einen Konter der Gastgeber trocken in der nahen Ecke und brachte Lugano mit 1:0 in Führung. Nur weitere sechs Minuten später trug sich der Grieche erneut in der Toschützenliste ein: Uran Bislimis flache Flanke drückte er aus kurzer Distanz über die Linie.

In der 68. Minute wäre für Koutsias sogar der Hattrick möglich gewesen, doch aus kurzer Distanz köpfelte er die Flanke von Daniel Dos Santos neben das Tor. Dennoch waren die Tessiner auf Kurs in Richtung erstem Ligasieg seit dem 15. Februar, einem 2:0-Erfolg über Luzern.

Lüthi macht es nochmals spannend

Die Tessiner wähnten sich gegen das Super-League-Schlusslicht zu sicher, denn der FC Winterthur kam nochmals: Bei einem Eckball von Luca Zuffi rauschte Innenverteidiger Loïc Lüthi völlig ungedeckt heran und nickte ein. In der 85. Minute war schnupperte der FCW plötzlich wieder an einem Punktgewinn.

Diesen verhinderte Amir Saipi, der das gesamte Spiel über wenig zu tun hatte, mit einer Glanzparade gegen Matteo Di Giusto in der Nachspielzeit. Den Flachschuss des eingewechselten Winterthurers lenkte er gerade so um den Pfosten. Kurz darauf war das Spiel zu Ende.

Tessiner Überlegenheit ohne Zählbares

Im ersten Durchgang waren die Tessiner von Beginn an tonangebend gewesen, brachten aber von 12 Schüssen nur gerade einen auf das Tor der Gäste. Von Winterthur kam lange gar nichts, erst rund 10 Minuten vor der Pause wagte sich die Mannschaft von Uli Forte etwas in die Offensive. Einmal tauchte Chtristian Gomis alleine vor Saipi auf, kam allerdings aus einer Abseitsstellung.

So geht's weiter

Am kommenden Wochenende pausiert die Super League, die Nationalteams stehen im Einsatz. Am 29. März geht's dann in der Meisterschaft weiter. Servette ist im SRF-Livespiel zu Gast bei Lugano (20:30 Uhr), Winterthur empfängt tags darauf den FC Basel (14:15 Uhr).

Übersicht Super League