Der FC Zürich besiegt im Jubiläumsspiel zum 125-jährigen Bestehen den FC Sion mit 6:2.

Matchwinner ist FCZ-Stürmer Assan Ceesay mit einem Viererpack.

Damit können die Stadtzürcher nach 4 sieglosen Spielen erstmals wieder gewinnen.

In den anderen Spielen vom Sonntag trennen sich Basel und Luzern 1:1, während Servette zuhause den Young Boys mit 0:6 unterliegt.

Ein Viererpack von Assan Ceesay, das 1000. Tor für den FCZ in der Geschichte der Super League sowie ein 6:2-Heimsieg. Der FCZ beschenkte sich gegen den FC Sion zum 125-jährigen Bestehen des Klubs gleich reichlich selbst.

FCZ-Blitzstart und Stojilkovics Antwort

Keine 3 Minuten waren im Letzigrund gespielt, als Fidan Aliti mit einem öffnenden Pass in die Tiefe Bledian Krasniqi lancierte. Der 20-Jährige bediente daraufhin Ceesay in der Mitte, der zum Zürcher Traumstart nur noch einschieben musste.

Ceesay eröffnet den Stadtzürcher Torreigen früh

Wider Erwarten waren es in der Folge aber die Gäste, die mehr Spielanteile besassen. Praktisch alle Walliser Angriffe liefen über Filip Stojilkovic. Nach 10 Minuten verpasste der 21-Jährige per Kopf den Ausgleich und in der 23. Minute sah er alleine vor FCZ-Goalie Yanick Brecher seinen Abschluss pariert. Der Ausgleich gelang ihm schliesslich 10 Minuten später (33.), als er – bei einer Kopie des Zürcher Führungstreffers – nach Vorarbeit von Abdul Keita und Cipriano nur noch einzuschieben brauchte.

Stojilkovic gleicht aus

Ceesay-Show und Marchesano-Jubiläumstor

André Breitenreiter, der am Samstag seinen 48. Geburtstag gefeiert hatte, musste in der Pause die richtigen Worte gefunden haben, denn wiederum dauerte es nach Anpfiff exakt 2:26 Minuten, ehe Ceesay seine Farben erneut in Führung brachte. Zwar sorgte ein von Aliti unglücklich abgefälschter Schuss (63.) für den erneuten Ausgleich, doch der FCZ konnte sich auch in der Folge auf seinen Stürmer verlassen.

Keine zehn Minuten dauerte es, bis Ceesay (72.) mit seinem Hattrick die Zürcher Führung zum 3:2 per Aussenrist wieder herstellte. Das 1000. Tor für den FCZ in der Geschichte der Super League war allerdings nicht dem überragenden Gambier vorbehalten, sondern Antonio Marchesano. Dieser verwertete nur drei Minuten nach dem Führungstreffer (75.) eine Vorlage von Ceesay.

Marchesano erzielt den 1000. FCZ-Treffer

Sion nach Seitenwechsel von der Rolle

Damit war aber noch lange nicht Schluss. Akaki Gogia (87.) und Ceesay (90.) mit seinem 4. Streich rundeten mit ihren Treffern zum klaren 6:2-Heimsieg einen perfekten Nachmittag aus Zürcher Sicht ab und schenkten den inexistenten Wallisern alleine in der 2. Halbzeit 5 Tore ein.

Damit gehen die beiden Klubs mit unterschiedlichen Gefühlslagen in die Länderspielpause. Nach dem Unterbruch empfangen die Stadtzürcher den FC Lugano, während Sion zuhause gegen den FC Basel nach 2 Niederlagen de suite wieder ein Erfolgserlebnis feiern will.