Thun und GC trennen sich in der 5. Runde der Super League 1:1.

Nils Reichmuth bringt die Berner Oberländer nach der Pause in Führung, Pantaleo Creti gleicht für GC in der 84. Minute aus.

Der FC Zürich gewinnt das Kantonsderby gegen Winterthur 3:1.

Der FC Thun hat im fünften Super-League-Spiel erstmals nicht alle drei Punkte mitnehmen können. Die Berner Oberländer steuerten gegen GC zwar auf einen ungefährdeten Sieg zu, mussten aber spät noch den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen.

Gäste-Trainer Gerald Scheiblehner bewies mit der Einwechslung von Pantaleo Creti ein goldenes Händchen: Der 17-Jährige traf nur eine Minute, nachdem er aufs Feld gekommen war (84.). Der Italiener schob nach einer Hereingabe des ebenfalls eingewechselten Young-jun Lee am zweiten Pfosten ein. Es war sein erstes Pflichtspieltor für die Hoppers.

Das Unentschieden war für die Zürcher mehr als schmeichelhaft. Mit Ausnahme des Lattenschlenzers von Samuel Marques in der ersten Halbzeit hatten sie offensiv so gut wie gar nichts zustandegebracht. Thun hatte es nach dem 1:0 verpasst, nachzulegen. Michael Heule hatte in der 65. Minute die beste Chance auf das 2:0, schaufelte den Ball aber über den Kasten.

Reichmuth mit Tordebüt in der Super League

Fünf Minuten nach der Pause hatte Nils Reichmuth das Heimteam in Führung gebracht. Der Treffer war eine Willensleistung: GC-Mittelfeldmann Imourane Hassane war nach einem Steilpass eigentlich zuerst am Ball. Doch Reichmuth setzte seinen Körper im Duell gekonnt (und am Rande des Erlaubten) ein, schüttelte den Beniner ab und stand plötzlich allein vor Justin Hammel. Überlegt überwand der 23-Jährige den GC-Goalie und durfte sich über sein erstes Super-League-Tor freuen.

Bertone fällt verletzt aus Box aufklappen Box zuklappen Leonardo Bertone konnte gegen GC nicht auflaufen. Der Mittelfeldspieler musste sich einem operativen Eingriff an der Leiste unterziehen und fällt für zwei bis drei Wochen aus, wie der FC Thun mitteilte.

Mit 13 Punkten führt der ungeschlagene Aufsteiger die Super-League-Tabelle weiterhin an. GC muss dagegen auch nach fünf Spielen noch auf den ersten Vollerfolg warten.

So geht es weiter

Nach der Nati-Pause empfängt Thun am 13. September Meister Basel. GC bestreitet am Tag darauf ein Heimspiel gegen Lausanne.

