Der FC Luzern knöpft den Young Boys in der 19. Super-League-Runde einen Punkt ab.

Die aktiven Innerschweizer, bei denen der 19-jährige Goalie Pascal Loretz zuhause zu seinem Debüt kommt, gehen dank Pascal Schürpf in der 1. Halbzeit in Führung.

Nach der Pause gleicht der Leader per Penalty aus.

In den anderen Sonntagsspielen schlägt der FC Zürich die Sittener mit 1:0, über das gleiche Ergebnis jubelt Winterthur gegen Lugano.

Beide Teams wollten in der Schlussphase dieses intensiven Spiels noch den Sieg. Die Vorteile lagen dabei auf Seiten des FC Luzern, bei YB war nach dem furiosen 5:1 gegen Winterthur vor Wochenfrist offensiv viel weniger zu sehen.

Die beste Chance auf den Sieg vergab Thibault Klidje in der 74. Minute, als er nach einem Konter alleine aufs Tor losziehen konnte. Der 21-jährige FCL-Stürmer traf allerdings den Ball nicht richtig und verpasste das Siegtor.

00:28 Video Klidje vergibt grosse Chance Aus Sport-Clip vom 05.02.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Loretz mit souveräner Premiere

Damit blieb es beim 1:1, und der souveräne Leader aus Bern musste erstmals in der Rückrunde Punkte abgeben. Die Innerschweizer dürfen sich derweil über den ersten Punktgewinn gegen YB in dieser Saison freuen, mittendrin war dabei der 19-jährige Pascal Loretz.

Legende: Gab sein Debüt Pascal Loretz. Keystone/Philipp Schmidli

Weil sowohl Marius Müller als auch Vaso Vasic verletzt ausfielen, kam der Goalie zu seinem ersten Auftritt in der Super League und meisterte sein Debüt souverän. Er wehrte gegen Jean-Pierre Nsamé, Christian Fassnacht und Co. – die auch schon mehr Spielwitz an den Tag legten als an diesem Sonntag – erfolgreich ab.

Nur einmal musste sich Loretz bezwingen lassen: Nach einem Hands von Nicky Beloko war er beim Penalty gegen Cedric Itten (64.) machtlos.

01:58 Video Itten versenkt den Penalty souverän Aus Sport-Clip vom 05.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Schürpf trifft zum 1:0

Allgemein zeigte sich die ganze Luzerner Equipe erholt vom Cup-Out unter der Woche und machte das bessere Spiel als die Berner. In der 1. Halbzeit traf Martin Frydek nur den Pfosten (14.), nach etwas über einer halben Stunde eröffnete dann aber Pascal Schürpf das Skore. Nach einem Eckball fand das Leder erneut den Weg in den Strafraum, und Schürpf schob zum 1:0 ein. Zunächst wurde noch ein Offside angezeigt, nach Rücksprache mit dem VAR wurde der Treffer jedoch gegeben.

00:48 Video Schürpf trifft zum 1:0 für den FCL Aus Sport-Clip vom 05.02.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

So geht es weiter

Für beide Equipen geht es am Sonntag, 12. Februar, mit dem 20. Meisterschafts-Einsatz weiter. Luzern reist zum FC Lugano, während YB die St. Galler empfängt.