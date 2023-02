In der 19. Runde der Super League schlägt der FC Zürich den FC Sion auswärts knapp mit 1:0.

Für das entscheidende Tor war Jonathan Okita nach einer knappen Stunde vom Elfmeterpunkt verantwortlich.

In den anderen Sonntagsspielen trifft Luzern auf YB, zeitgleich empfängt Winterthur den FC Lugano.

Dank eines hart erkämpften 1:0-Erfolgs über den FC St. Gallen in Unterzahl hatte sich der FC Zürich am letzten Wochenende zum ersten Mal seit dem 9. Spieltag vom letzten Tabellenplatz verabschiedet. Vom Last-Minute-Erfolg beflügelt, zeigte sich der gefallene Schweizer Meister auch im Wallis von Anfang an mutig.

Der erfahrene Teamleader Blerim Dzemaili war es, der das 1:0 in der 1. Halbzeit gleich mehrfach auf dem Fuss hatte. In der 21. Minute kam der ehemalige Nationalspieler über Umwege an den Ball, scheiterte aus kurzer Distanz aber am glänzend reagierenden Heinz Lindner. Nur zwei Minuten danach war es erneut Dzemaili, der einen Volley über das Gehäuse ballerte.

Penalty als Wendepunkt

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Sion verbessert. Ilyas Chouaref, der im 1. Durchgang vor allem durch eine übertriebene, aber trotzdem ungeahndete Schwalbe auffiel, vergab die beste Möglichkeit des Heimteams jedoch kläglich (47.). Kurz danach scheiterte auch Itaitinga an der Veredelung einer Torchance.

00:55 Video Chouaref mit der klaren Schwalbe – Staubli sieht's nicht Aus Sport-Clip vom 05.02.2023. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Stattdessen spielte sich die entscheidende Szene kurz danach auf der anderen Seite ab: Eine Flanke von der linken Seite flog Reto Ziegler direkt an den abgespreizten Arm. Der Videoassistent schickte Schiedsrichterin Esther Staubli an den Bildschirm, wo sie nach Studium der Bilder auf Penalty für den FC Zürich entschied. Jonathan Okita verlud Lindner souverän und traf zum 1:0 (59.).

Von Sion kommt zu wenig

Im Anschluss versuchte Sion zwar, zum Ausgleich zu kommen, hatte offensiv aber kaum Ideen. Ohne den gesperrten Mario Balotelli fehlte ein Überraschungselement, der eingewechselte Giovanni Sio kämpfte glücklos und holte sich ausserdem schnell eine unnötige gelbe Karte ab.

Damit bleiben die Walliser in der Krise und warten seit nunmehr 8 Spielen auf einen Sieg in der Super League. Auch Trainer Fabio Celestini, der seit der Winterpause im Amt ist, konnte an der Sieglosigkeit noch nichts ändern. Mit 21 Zählern bleibt Sion auf dem 8. Rang liegen – nur noch 2 Punkte vor dem FCZ.

Dort wird die Gemütslage anders aussehen. Dank des zweiten 1:0-Sieges in Serie verschaffen sich die Zürcher im Abstiegskampf etwas Luft. Der Vorsprung auf Winterthur beträgt nun zumindest vorübergehend 3 Punkte.

01:21 Video Brecher: «Im Moment ist es nicht einfach, gegen uns zu spielen» Aus Sport-Clip vom 05.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden. 02:03 Video Lindner: «Bitter, durch so einen Penalty zu verlieren» Aus Sport-Clip vom 05.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

So geht's weiter

Der FC Sion trifft am kommenden Samstag ab 20:30 Uhr auswärts auf den FC Basel (live bei SRF). Der FC Zürich empfängt einen Tag später ab 16:30 Uhr den FC Winterthur zum Kantonsderby und Abstiegskampf.