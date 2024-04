Luzern und Basel trennen sich in der 33. Runde der Super League 1:1.

Nach zuletzt 7 Heimniederlagen gegen den FCB erkämpfen sich die Innerschweizer wieder einmal ein Remis.

In den anderen Samstagsspielen bezwingt YB den FC Winterthur auf der Schützenwiese 2:1. St. Gallen gewinnt beim FCZ spät 1:0.

Das Duell zwischen Luzern und Basel in der 33. Super-League-Runde zeichnete sich nicht durch hohe Brisanz aus. Beide Teams sind fix in der unteren Tabellenhälfte, haben mit dem Abstiegskampf aber nichts zu tun. Dass in der Innerschweiz nicht allzu viel auf dem Spiel stand, war auf dem Platz aber keineswegs zu erkennen. Sowohl der FCL wie auch die Gäste spielten anschaulichen Offensivfussball.

Insbesondere die 2. Halbzeit war von vielen Chancen geprägt. Die in Rückstand liegenden Hausherren suchten vehement den Ausgleich, scheiterten jedoch wiederholt am eigenen Unvermögen oder an Marwin Hitz. Bis es in der 70. Minute doch noch klappte mit dem 1:1. Adrian Grbic schloss eine sehenswerte Kombination mit einem Flachschuss ab.

00:29 Video Grbic erzielt den verdienten Ausgleich Aus Sport-Clip vom 21.04.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Auch nach dem Ausgleich war Luzern die bessere Mannschaft. Doch Lars Villiger (76.) und Ardon Jashari (88./92.) vergaben jeweils hochkarätige Siegchancen. So pfiff Schiedsrichter Sandro Schärer die Partie nach 94 Minuten beim Stand von 1:1 ab. Das Remis ist über die gesamte Spieldauer gesehen leistungsgerecht.

Schmid zuerst mit Vorlage, dann mit blauem Auge

Die Partie hatte einen furiosen Start erlebt. Bereits in der 2. Minute köpfelte Anton Kade die Gäste in Führung. Für die Vorlage zeichnete Linksverteidiger Dominik Schmid mit einer gefühlvollen Flanke verantwortlich. Eine Viertelstunde später stand dieser Schmid wieder im Zentrum.

00:39 Video Kade köpfelt den FCB in der 2. Minute in Front Aus Sport-Clip vom 21.04.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Nach einer Flanke in den Strafraum der Basler kam es zu einem Zusammenprall zwischen Hitz und Schmid: Der FCB-Goalie traf seinen Teamkollegen mit dem Ellbogen wuchtig im Gesicht. Dieser musste mit einem blauen Auge anschliessend länger behandelt werden, ehe er in der 23. Minute für Juan Gauto ausgewechselt werden musste.

Legende: Musste nach Zusammenprall mit Hitz früh ausgewechselt werden Dominik Schmid. Keystone/Philipp Schmidli

So geht es weiter

Die beiden Mannschaften stehen sich im ersten Spiel nach der Tabellenteilung sogleich wieder gegenüber. In der 34. Runde empfängt Basel am frühen Sonntagnachmittag die Innerschweizer. Am nächsten Wochenende stehen indes die Cup-Halbfinals auf dem Programm. Am Samstag gastiert Lugano bei Sion (ab 20:30 Uhr), Winterthur empfängt tags darauf Servette. Beide Spiele sehen Sie live bei SRF.